Ja til kunstig intelligens i undervisningen!

DEBATT: Chatboten ChatGPT har tatt skolen med storm i det siste. Mange språk- og samfunnsfaglærere frykter at denne tilgangen på kunstig intelligens har gjort det svimlende enkelt å jukse. Jeg mener derimot at denne chatboten ikke er juks, men et verktøy på lik linje med kalkulatoren.

Det er ingen tvil om at boten fører med seg noen utfordringer. Jeg mener likevel, som Tonje Brenna, at vi må lære oss å bruke det med fornuft, på samme måte som vi tok kalkulatoren til oss.

Henrik van der Hoeven Leder Stavanger AUF

La oss avklare ting først: å generere en hel tekst med denne boten for å så levere den er – og skal være – juks. Når jeg sier det skal ses på som et verktøy, så betyr det at det må brukes riktig. Da man fikk tilgang til internett på skolen, fryktet man at det skulle bli enkelt å kopiere svarene sine rett fra nettet.

Forklarer begreper

Istedenfor å sperre nettet helt i all undervisning, fant man måter å integrere det i undervisningen. Internett ble et verktøy som elevene lærte å bruke riktig. Kildehenvisning ble sentralt i undervisningen. På samme måte bør ChatGPT få sin plass i skolen: elevene må lære å bruke det riktig. Et godt eksempel på hvordan boten kan brukes effektivt, fikk jeg i en rettslæretime nylig. Vi hadde nettopp begynt på et nytt emne, og pensum fra første time satt noenlunde ok. Da dro læreren vår frem ChatGPT og viste oss hvordan denne kunne brukes til å få gode definisjoner på begreper innenfor dette rettsområdet.

Tilsvarende eksempler har også vist seg i andre fag; forstår man ikke forskjellen på to begreper, kan denne chatboten være fantastisk til å forklare deg det. Det blir rett og slett et verktøy man kan bruke effektivt. At boten kan brukes effektivt er også kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) enig i. I et intervju med VG sa hun følgende: «Da vi fant opp bilen, så tenkte vi sikkert også at vi skulle slutte å gå, men jeg går hver dag. Når det kommer teknologiske fremskritt, så tenker vi ofte at det skal avløse det som var før, men ny teknologi bygger jo på det vi hadde fra før.». Deretter fortsetter hun å bekrefte sammenlikningen med kalkulatoren: vi må lære oss å bruke det, temme det og bruke det, istedenfor å la det kjøre over oss.

Sosialt utjevnende

Dette viser at Kunnskapsdepartementet har et moderne og framtidsrettet syn på skolen. Dessuten har også boten er fordel i at den kan være sosialt utjevnende. Der noen elever kan spørre sine foreldre om hjelp med definisjoner eller til å lese gjennom tekster, er det mange elever som ikke har denne muligheten. ChatGPT kan i høyeste grad bidra til at elevene som ikke kan få hjelp hjemme, kan få muligheten til å stille på lik linje med elevene som kan få denne hjelpen. Det mener jeg er bra.

Det er ingen tvil om at boten fører med seg noen utfordringer. Jeg mener likevel, som Tonje Brenna, at vi må lære oss å bruke det med fornuft, på samme måte som vi tok kalkulatoren til oss. Kun slik vil skolen gå fremover, og tilpasses samfunnet vi lever i.