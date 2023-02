Har du opplevd å få hjelp av en lærer med kaffeånde?

DEBATT: På skolen får vi beskjed om at vi må spytte ut tyggisen. Vi får ikke lov til å ha tyggis i verken friminuttene eller timen. Hvorfor det? Er det ikke litt gammeldags og ennå ha den regelen?

Mange kan ha dårlig ånde etter å ha spist eller drukket noe. og det er veldig ille å sitte ved siden av en som har dårlig ånde, eller å få hjelp av en lærer med kaffeånde.

Tora Strandenæs Holtedahl Skoleelev i Stavanger

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg mener at vi bør få lov å tygge tyggis og få litt frihet. At vi ikke får lov til å ha tyggis synes jeg er tåpelig. Hva er problemet egentlig? Det er ikke sånn at det plager andre at du har tyggegummi. Jeg mener at det er mange positive sider ved å ha tygget tyggegummi.

Mange kan ha dårlig ånde etter å ha spist eller drukket noe. og det er veldig ille å sitte ved siden av en som har dårlig ånde, eller å få hjelp av en lærer med kaffeånde. Når vi bruker tyggi får man en god og frisk ånde, nesten litt som tannkrem. Da kan man konsentrere seg mer om skolen, uten at du må holde pusten.

Man kan og bli mindre usikker på seg selv hvis man går rundt med frisk pust. Forskning viser faktisk at man får bedre karakter hvis man har tyggegummi. Er det slik at lærerne ikke vil at vi skal få bedre karakterer? Vi konsentrerer oss bedre og gjør det bedre på skolen når vi har tyggis i munnen. Hvis karakterene våre blir gode, er det større sannsynlighet for at vi kommer inn på at bra videregående og at vi får en bra jobb. Vi kan tjene penger og gjør det bra i livet.

Det er flere folk som vil gå på en skole med elever som får høye karakterer. Det betyr jo at de lærer bra på skolen og at det er gode lærere, og god undervisning. Forskning viser at vi konsentrerer oss bedre og at stressnivået vårt blir mindre. Hvis vi har tyggis på prøver blir vi mindre stresset og kan ta det mer med ro og gjøre det bedre.

Vi kan gå gjennom spørsmålene og kanskje huske bedre fra øvingen. Før lunsjen på skolen blir man veldig sulten. Forskning viser at tyggis lurer hjernen til å tro at du er mett og da slipper vi å spise hele tiden. Så hvorfor er lærerne imot tyggis? I tillegg er tyggis bra for helsen. Tyggis kan forebygge hull i tennene og lage god ånde. Tyggis kan fjerne matrester og tyggis øker faktisk også spyttproduksjonen, noe som renser og desinfiserer tennene.

Tyggis er og veldig bra for den mentale helsen. Hvis en person deler ut tyggis blir resten av gruppen glad fordi de liker tyggis, man blir mer munter av å tygge tyggis og smiler mer. Humøret blir derfor bedre og folk blir mer interessert i skolen. Så jeg skjønner ikke problemet med tyggis. Jeg har nettopp ramset opp mange positive sider ved tyggis og er ikke det nok til å overbevise ledelsen om å tillate det, da?