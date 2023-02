Jeg ønsker at Vestbanen blir måkt om vinteren

Sofie Hana Rettedal 8A, Kannik skole

Jeg mener at trenere ikke skal bruke sin fritid med å måke en hel elleverbane, noe som kan ta flere timer, kanskje så lenge at laget ikke får trent. Det er teit at kommunen ikke måker fotballbaner når det er snø ute. Jeg synes også at det er kjedelig å spille inne siden det er ikke samme opplevelse som ute.

De yngre spillerne som spiller inne hele tiden og skal begynne å spille ute kan også miste gleden hvis de ikke får lov til å trene ute siden det er snø. Sist kommunen måkte vestbanen var for cirka fire år siden. Jeg vet at det ikke kommer så mye snø i Stavanger, men det kom mye denne vinteren. Da ble treninger ute avlyst og vi hadde bare treninger inne, noen ganger en kvart bane og andre ganger halve banen.

Noen ganger trente vi rett etter skolen, og folk som bor andre steder enn Stavanger rekker ikke de treningene. Andre ganger trente vi kjempesent på kvelden. Jeg synes dette er et problem siden dette kan føre til at barn og unge mister gleden av å spille fotball ute på vinteren. Mange får også trent mindre fordi de ikke rekker det, eller de får dårlig døgnrytme hvis det er for sene treninger.