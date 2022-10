Ny kald krig – hva med forsvaret av Vestlands­kysten?

KRONIKK: Vår lange kyst har de siste 20–30 årene ligget praktisk talt uten et dedikert kyst­forsvar. Rogalands­kysten ligger praktisk talt åpen.

Kystjeger­kommandoens rundt 140 soldater – som skulle erstatte 30.000 mann da Kyst­artilleriet ble avviklet i 2001 – for­flytter seg til sjøs med Stridsbåt 90N, Marinens raskeste fartøy med toppfart på 45 knop (ca. 83 km i timen).

J. Ketil Steine Pensjonert kommandørkaptein

Det russiske angrepet på Ukraina har aktualisert debatten om vårt nasjonale, militære forsvar. Antatte militære aksjoner mot gassledninger i Østersjøen – og økt vakthold rundt norske olje- og gass­installasjoner i norske farvann – bør løfte fram debatten om vårt manglende kyst­forsvar.

Spesialitet og samvirke

Mens vi under den forrige kalde krigen kunne stole på mer enn 30.000 mobiliseringspliktige soldater, befal og offiserer i Kystartilleriet (KA), har fedrelandet det siste tiåret vært uten dette våpenet, som dekket kysten fra Tromsø i nord til svenskegrensen i sørøst.

Under den forrige kalde krigen samvirket KA med Marinens fartøyer – spesielt MTB-ene (missiltorpedobåtene) – men i dag må Marinen klare seg alene.

KA samarbeidet også med det lokale Heimevernet (HV), som rykket inn og sikret fortene under en mobilisering. Etter hvert som kystartilleristene kom på plass, ble lokalt HV benyttet i forsvaret av fortenes forterreng, og sammen med for eksempel lokalt Sjøheimevern representerte dette lokal kunnskap og kjennskap til stor nytte i forsvaret av stridsmidlene – det vil si kanoner, minefelt og torpedoanlegg.

Langs kysten av Rogaland sikret mobiliseringsfort på Fjøløy, Randøy og Hundvåg farledene inn mot Stavanger. Her var hundrevis av soldater klare til å rykke inn ved mobilisering. I dag er alle disse stridsanleggene nedlagt – med gjenmurte bunkere og kasematter (underjordisk dekningsrom; red.mrk.). I tillegg representerte lokalt HV og Sjøheimevern lokal kunnskap og kjennskap – i tillegg til nærsikring ved innrykk til Kystartillerianleggene.

Det nedlagte Fjøløy fort på Fjøløy utenfor Klosterøy i Stavanger, tidligere Rennesøy kommune, er nå et turmål.

Politisk enighet?

Det synes å være bred politisk enighet om at Forsvaret raskt må tilføres midler slik at de har nødvendig ammunisjon, utstyr og våpen. Også på venstresiden av det politiske landskapet ser stadig flere nytten av vårt medlemskap i Nato.

Ett er å gi våre soldater nødvendige våpen, ammunisjon og utstyr, noe annet er å se på strukturen i dagens militære forsvar. Forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i Forsvarsanalysen 2022 sett på rammefaktorer, balansen mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi, og nye muligheter. Én konklusjon var at det er store gap i både struktur og beredskap.

Vår rikdom er i sjøen

Norges sikkerhet er uløselig knyttet til det maritime, vi henter store deler av vår rikdom på og i havet. Dagens situasjon viser hvor avhengig vi er av fisk fra havet og stabile olje- og gass­leveranser. Vi er avhengig av stabilitet i våre nærområder.

Samtidig er Nord-Atlanteren et av de områdene hvor den økende rivaliseringen mellom stormaktene gjør seg gjeldende, et spenningsfelt mellom Vesten og et stadig mer uforutsigbart Russland.

I dette bildet blir den lange kysten selve livsnerven vår – og Vestlandskysten er en sentral del av denne nerven.

Kystjegerkommandoen

ble planlagt med opptil

1200 mann, men teller

i dag 130–140.

Et omfattende forsvar

Mange spør seg om vi nå er på vei inn i en ny, kald krig. Noen av oss husker den forrige, hvor vi iallfall satset på et godt utbygget kystforsvar for å sikre blant annet forsyningslinjene langs Europas lengste kyst – med fort og anlegg ved innløpet til de viktigste kystbyene våre.

De gamle stridsanleggene dekket kysten vår med nesten 50 anlegg. En tredel av disse anleggene var under den kaldeste delen av den kalde krigen fredsoppsatt med personell på 30 minutters beredskap. Skarp ild skulle kunne gis innen en halv time.

Minimum halve besetningen skulle bemanne kanoner, torpedoer og miner – samt nærforsvar og luftvern – og være stridsklare. Det var disse anleggene – ved innløpene til viktige norske havnebyer – som skulle ta den første støyten ved en eventuell invasjon. KAs anlegg skulle hindre fiendtlig landgang, og sikre Norges viktigste byer og havner. Kystartilleriet var en av pilarene i invasjonsforsvaret. Områdene nord og øst for Tromsø, i Malangen, i Vestfjorden, Trøndelag, langs Vestlandskysten og Oslofjorden ble av flere forsvarskommisjoner betegnet som avgjørende områder for forsvarskamp i Norge.

Med hendene i fanget

Kystjegerkommandoen (KJK), som på et vis skulle erstatte Kystartilleriet, er i dag en liten avdeling på Trondenes ved Harstad. De har særdeles dyktige soldater og offiserer, mange med lang og dyrekjøpt krigserfaring fra Afghanistan. Avdelingen – som ble etablert og planlagt utvidet til én eller helst to luft-, sjø- og land-mobile bataljoner, hver på 500–600 soldater – teller i dag, 20 år etter, rundt 140 soldater, befal og offiserer.

Kystjegerkommandoen er en del av Marinen, men er mobilt operativ i luften, på sjø og land.

Det sier seg selv at disse ikke kan erstatte en mobiliseringsstyrke med rundt 30.000 offiserer, befal og soldater, som under den forrige kalde krigen.

Land som Polen, Romania og USA investerer nå i mobilt missilforsvar – bla med Kongsberg-produserte Naval Strike Missiler (NSM). Sist ute er Australia, som nå ruster opp sitt mobile kystforsvar med NSM.

Nå er tiden inne for dagens politikere og eventuelle framtidige forsvarskommisjoner å se på hele den norske forsvarsstrukturen – og spesielt hva som trengs for å forsvare den livsviktige kysten vår.

Starten bør være å bygge ut Kystjegerkommandoen til minst én bataljon – med luft-, sjø- og land-mobilitet, og forhåndslagring av våpen, missiler og utstyr i tilknytning til eksisterende militære anlegg langs kysten – fra nord til sør. Og deretter planlegge en videre utbygging til enda en bataljon.