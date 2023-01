Skal Ryfast-trafikken svi for bylandets bilsynder?

DEBATT: Dei siste dagars utspel om auka takstar i Ryfast vitnar om kunnskapsløyse og er distriktsfiendtlege.

Kvifor skal Ryfylke-trafikken strupast fordi kommunane på Nord-Jæren ikkje greier å bremsa sin biltrafikk nok?

Sigmund Hatløy Stavanger

Fylkespolitikar Alexander Rügert-Raustein frå MDG vil ha høge bomtakstar for å få redusert trafikk i Ryfast. Dette for å nå nullvestmålet for biltrafikken i bymiljøpakken for Nord-Jæren. Altså størst mogleg reduksjon i Ryfast-trafikken fordi Nord-Jæren-kommunane ikkje greier å bremsa sin biltrafikk nok.

Men når Nord-Jæren-trafikken er minst 15–20 gonger større enn Ryfylke-trafikken, er struping av Ryfylke-trafikken eit heilt ueigna verkemiddel for reduksjon av Nord-Jæren-trafikken. Korkje dobling eller halvering av Ryfylke-trafikken vil knapt merkast på Nord-Jæren.

Rügert-Raustein meiner i tillegg at dersom næringslivet i Ryfylke ikkje toler høgare bomtakstar, er det greitt at det ikkje overlever.

Det er auka elbil-andel og redusert trafikk i Hundvågtunnelen som har auka behovet for høgare bomtakstar. Fylkesdirektøren er redd for lånegarantien for Ryfast som fylkeskommunen og Stavanger kommune står bak, og vil ha auka bomtakstar. Stavanger har fått sabotera bompengeinnkrevjinga ved å tillata ein stor del gratistrafikk over Bybrua. Er det rett å krevja Ryfylke-trafikken for større bomutgifter for at Stavangers Hundvåg-trafikk skal subsidierast?