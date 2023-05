Nye Vaulen skole planlegges for stor, men likevel for liten

DEBATT: Vaulen skole har lenge vært for liten, slitt og preget av manglende vedlikehold. Skolen ble bygd i 1960 og tilfredsstiller ikke dagens krav til og behov ved en barneskole.

Fay Veronika Kristensen FAU-leder, på vegne av FAU ved Vaulen skole

Kapasiteten ved skolen er sprengt. Skolen har 28 klasser, men bare 26 klasserom. Klasserommene er små, og sløydrom blir benyttet til ordinære klasserom. Sløydundervisningen foregår derav i gangen eller i skolegården. Skolen har ikke tilgjengelige rom til å skjerme elever som har behov for det eller som har behov for ekstra hjelp. Dette gir uverdige lærings- og undervisningsforhold for både lærere og elever.

Stavanger kommune har planlagt en ny skole på dagens tomt med lekeareal på taket. Den planlagte skolen tilfredsstiller ikke nasjonale krav til uteoppholdsareal. For å kompensere for for lite uteareal foreslår kommunen at alle elever ikke har friminutt samtidig. En løsning som vil måtte gjelde i hele den nye skolens levetid på vel 50 år.

Store utbygginger

FAU mener at dette allerede på planleggingsstadiet viser at den planlagte skolen er for liten for dagens elevtall. Vi er også bekymret for at den nye skolen vil være for liten for fremtidens elevtall. Kommunen har lagt til rette for store utbygginger i området med opptil 6000 nye boenheter på Mariero og Jåtten nord. Skoleutbyggingen i området tar ikke høyde for befolkningsveksten disse utbyggingene vil gi.

Plan for nye Vaulen skole har mottatt innsigelse fra Statsforvalteren, og det er nå opp til Kommunal- og distriktsdepartementet å avgjøre saken. FAU er ikke motstander av en ny stor skole, men er enig med Statsforvalteren i at foreslått skole blir for stor for dagens tomt. Enten må det bygges to skoler, eller så må tomten utvides. Samtidig er vi fortvilte over stadige forsinkelser og stor usikkerhet i forhold til når ny skole faktisk skal bygges. Dagens skolebygg legger ikke opp til gode og moderne undervisningsforhold som ansatte og elever ved skolen har rett på.

Forsøkskaniner

Vi stiller spørsmål ved om Stavanger kommune bruker utbyggingen av nye Vaulen skole som presedens for den videre skoleutbyggingen i kommunen. Vil for lite uteareal for elevene være normen, inkludert uteareal på skolens tak og delte friminutt? Vi ønsker ikke at våre og fremtidige barn ved skolen skal være forsøkskaniner i et slikt eksperiment. De skal ha tilstrekkelig areal både til undervisning og uteareal som er i tråd med statlige retningslinjer og krav.

Gitt dagens forhold ved skolen, er spørsmålet om en ny midlertidig skole ved Sørmarka kanskje er det beste for både elever og lærere, og det i en lengre periode enn kun byggeperioden. En midlertidig skole vil i det minste gi dem gode rammer for undervisning i moderne lokaler.