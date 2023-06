Det er ikke riktig å bagatellisere atomavfallsproblematikken

DEBATT: Det er bra å se at Norsk Kjernekraft AS også driver lobby i Aftenbladet 19. mai, dersom det er mulig å dra energipolitiske paralleller fra Tyskland til en eksportnasjon med over 90 prosent væruavhengig vannkraft og store vindressurser.

«Min oppfatning er at kjernekraft kanskje er mer bærekraftig enn nåtidens raserende vindparker. Men det er uriktig å bagatellisere avfallsproblematikken som er vanskelig å relatere seg til for folk flest», skriver Martin Hefre.

Martin Hefre Geolog, anleggsleder tunnel

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Svensk kärnbränslehanteringsanlegg (SKB) fremstår solid og vil antageligvis kunne opprettholde funksjonen i minst en million år. Men hvor mye vet utbygger om geologien og usikkerheten i det teoretiske beregningsgrunnlaget. Fordeling av sprekker, vanntilførsel og mineralsammensetning varierer lokalt og er komplekst. Dette vet utbygger, til tross for flotte visualiseringer bygget på omfattende grunnundersøkelser med empiriske simuleringer og tolkninger.

SKB sitt deponi baserer seg blant annet på rapporter om sprekker, mineralogi, istider, bergspenninger og grunnvann. Ifm. tunneldriving må relativt omfattende geologiske rapporter og sluttrapporter utarbeides. I hele samfunnet svikter menneskelige beregninger jevnlig, både innenfor samferdsel, industri, helse, akademia og mye mer. Dette til tross for at flinke fagfolk er involvert. Noen ganger er ikke universet slik det synes å være.

Små sprekker er ofte krevende å avdekke, spesielt i et stort anlegg.

SKB sin oppgave er å håndtere avfall fra svenske verk på en sikker og miljøvennlig måte. Det er altså ikke et alternativ å ikke lykkes. Som Håvard Kristiansen nevner, skal slike fjellanlegg ha flere barrierer for å unngå utslipp til et akseptabelt nivå. Usikkerheten i disse barrierene er store, da det ikke er mulig å simulere verken tidsaspektet eller et akseptabelt nivå, uten stor usikkerhet. Videre er det uriktig av Kristiansen å utelukke grunnvann som en mulig utfordring, da grunnvann hyppig sirkulerer dypt i berggrunnen (vannkretsløpet), ofte under større trykk.

Jordskjelv forekommer i Skandinavia, selv om store deler av berggrunnen anses som stabil, da vi befinner oss et stykke fra plategrenser. Mindre sprengningsinduserte sprekker vil også inntreffe under fjelluttak. Ellers er vi inne i en varmeperiode/interglasial i en istid med pågående landhevning og hyppig endring av landskap (sjøer) og havnivå.

Hvor tette over tid?

De fleste som har besøkt dyptliggende gruver vet at vannhåndtering er en viktig del i underjordsdrift, akkurat som i veitunneler og vannkraftverk. Lokale variasjoner av innsig er vanlig. Noen ganger opptrer bergrom tette, men hvor tette er de over tid? Små sprekker er ofte krevende å avdekke, spesielt i et stort anlegg. Kobber og støpejern oksiderer over tid om vann og oksygen finner fram. Erfaringer fra bergrom viser at det raskt oppstår kraftig oksidering under jord, på grunn av et fuktig klima.

Ellers er det misvisende av Kristiansen å hevde at det vil være svært utfordrende å nå avfallet senere. Med dagens teknologi vil det ta få uker å drive en ny atkomsttunnel ned til deponiet. Verdensfreden har lenge vært dynamisk. Kapitalsterke diktatorer med skumle ideer finnes i fremtiden også. I tillegg kan sentrifugeanlegg for anrikning av uran misbrukes ifm. våpenprogrammer. Det fremtidige sikkerhetsbilde kan vi ikke forutse, men vi kan anta at det kommer flere kriger/konflikter, samt en geografisk omstrukturering av velstand som endrer det nødvendige sikkerhetsfokuset.

Det er også betimelig å spørre seg om det er riktig å ta utgangspunkt i strålingen etter kun 100.000 år, gitt at strålingen da skal være lik som i naturlige uran-årer. I Stavanger opplever mange husstander lave radonnivåer som ligger langt under naturlige uran-mineraliseringer, ettersom fyllitten kun inneholder små mengder uran. Lungekreft var/er utbredt i underjords urangruver, men også blant mennesker boende på uranrike bergarter.

Moralsk ansvar

Min oppfatning er at kjernekraft kanskje er mer bærekraftig enn nåtidens raserende vindparker. Men det er uriktig å bagatellisere avfallsproblematikken som er vanskelig å relatere seg til for folk flest. Nåtidens mennesker har fortsatt et moralsk ansvar for fremtidige sivilisasjoner. Uansett bør reversering av samfunnsøkonomisk landstrøm, overforbruk og strømeksport være viktigere samfunnsoppgaver å løse, enn ønsket om ny vind/kjernekraft-utbygging.