Sterkt økende kommunal gjeld, men nok penger til gratis kollektiv­reiser

KRONIKK: Stavanger kommune er mer forgjeldet enn noen gang. Bare i år øker gjelden med rundt én milliard kroner.

Harald N. Røstvik Professor i byplanlegging ved UiS og sivilarkitekt MNAL

«Vi har vært i en situasjon de siste årene med overskudd. Det går godt i kommunen», sa ordfører Kari Nessa Nordtun i NRK Debatten 23. mai.

Hun har rett i at oljehovedstaden Stavanger går med et regnskapsmessig overskudd. Men de underliggende strømningene og årsakene er ubehagelige. Europa er i krig, og vi profitterer på høye olje- og gasspriser.

Å stå på riksdekkende tv og utbasunere at nå går alt bra, og derved underslå den underliggende og slett ikke bærekraftige gjeldsspiralen, er uetisk av en politiker som er jurist og kjenner godt til etiske spilleregler. Det er også uklokt fordi mennesker står i kø for kommunale tjenester i Stavanger, Stortinget får feil bilde av situasjonen i «rike» Stavanger og det skaper dårlige samarbeidsforhold mellom kommunene når Stavanger går alene med et ikke utredet forslag som heller ikke Kolumbus kjente til.

Den økende gjelden

Kommunen er mer forgjeldet enn noen gang. Låneopptaket i 2023 er anslått til 1,5 milliarder, men avdragene bare 546 millioner. Gjeldsveksten er en milliard! Handlings og økonomiplanen 2023–2026 viser at beregnet lånegjeld, inklusiv 3 milliarder i Startlån, innen årsskiftet vil ligge på 12,6 milliarder kroner. I 2024 vil den også øke med 1,5 milliard og nedbetales med bare 600 millioner. Netto gjeldsøkning: Nesten en milliard.

I 2025 skjer nesten det samme. Lånegjelden, inklusiv Startlån på 3,3 milliarder, antas da å være 13,7 milliarder 31.12.2025! Gjeldsgraden, forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter, vil da ligge på 113 prosent, mens målet var 60 prosent, ifølge planen.

Dette er ikke en sunn økonomi, men et skrekkscenario! Ja, man kan selge seg ut av Lyse og andre selskaper for å slette gjeld, men da mister man hundrevis av årlige utbyttemillioner.

Mens folk flest og bedrifter gis råd om å sette sin ære i å nedbetale gjeld, ha reserver i bakhånd for fremtidige uforutsette utgifter, gjør kommunen det motsatte. Den inviterer til gratis billettfest.

Dessverre fanget ikke Fredrik Solvangs researchere denne gjeldsproblematikken. Høyres ordførerkandidat Sissel Hegdal, som også deltok i Debatten, korrigerte ikke det feilaktige bildet av den «rike» oljekommunen, for det jo var Høyre som styrte Stavanger i 24 år og startet låneopptakene fra null til nesten 9 milliarder da Ap tok over. Jeg skrev om dette i Aftenbladet senest i 2019, og situasjonen er nå betydelig forverret.

Man må heller satse på klimatiltak

som virker, eller varige arbeids-

plasser, – ikke uetisk valgflesk.

Hva kunnskapen sier

Er da bruk av 200 millioner – eller 300, 400? – på gratis kollektivbilletter til alle Stavanger-borgere klokt? Forslaget er ikke utredet, men skal haste-iverksettes før valget, noe som jo får oss til å høres ut som land vi ikke vil sammenlignes med. Det pussige er at mens Stavanger-politikerne ellers snakker varmt om det interkommunale samarbeidet, om samarbeidet mellom det offentlige, private og akademia, noterer vi ved UiS at i praksis tar heller ikke denne gang politikerne kontakt med forskerne og byplanleggerne ved verken Norce Norce Norce er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med over 750 ansatte spredt rundt i 10 norske byer, bygger på arven fra forskningsinstituttene Agderforskning, Christian Michelsen Research (CMR), GenØk-Senter for biosikkerhet, International Research Institute of Stavanger (IRIS; tidligere Rogalandsforskning), Norut – Northern Research Institute, Uni Research Polytec, Uni Research og Teknova. eller UiS. Forskere er soleklare på at gratis kollektivbillett ikke virker.

Transportøkonomisk institutt (TØI) i Oslo har vært tydelige. Slike tiltak fører til at det er gående og syklende som gjør «mode»-skiftet over til buss – ikke de som kjører bil. Derved kan utslippene gå opp, ikke ned. Hvis det blir trengsel, må man sette inn flere dieseldrevne avganger, og hvem betaler dem?

Gratisfesten kan også påvirke Hjem–Jobb–Hjem-tilbudet, ifølge Kolumbus.

Næringsforeningens Harald Minge, kaller tiltaket «et nytt bunnivå for storbyen».

Det er også påfallende at ordføreren heller ikke lytter til sin egen kommunedirektør, Per Kristian Vareide, som i oktober 2022 holdt sin årlige redegjørelse ved fremleggelsen av Handlings- og økonomiplanen 2023–2026. Han var tydelig på at det blir tøffere tider fremover, og at politikerne ikke lenger bare kan love det de ønsker. De må prioritere strengt fordi klimamålene vil koste, renten stiger, inflasjonen er over 6 prosent, samtidig som tilliten til myndighetene synker. Økt skatteinngang på grunn av oljen varer ikke evig, sa han. Fra 2016 til nå har vi ikke lykkes med omstilling av industrien. Mye av veksten i Stavanger skjer ennå innen olje og gass, ikke fornybar. Omsorgsutgiftene stiger. Gruppen med voksne mennesker over 80 år vokser raskest, dernest de over 67 år. Det blir et sterkt fall i antallet som betaler skatten som skal finansiere alt dette. Disse demografiske endringene endrer spillet totalt.

Rådmannen fortsatte: «Da jeg startet i denne jobben for syv år siden, var investeringsbudsjettet 1 milliard kroner per år. Nå er det over 2 milliarder. Er det bærekraftig ? – Ja, sier Øyvind Jacobsen (Ap)! – Nei, sier jeg! Vel, vi får møtes om ti år og se.» Han sa også: «Noe av det viktigste som skjer, er det som utvikles rundt UiS – fordi det er der kunnskap utvikles, og fremtidens arbeidsplasser vil skapes basert på den kunnskapen.»

Noe får svi

Det er merkelig at ordføreren ikke lar dette synke inn, men i stedet velger alenegang for tilsynelatende å oppnå kortsiktig effekt ved høstens kommunevalg. Det er klimaet og velgerne som får regningen for bruken av disse hundrevis av millionene på gratis kollektivbilletter hvert år. Hvis man absolutt skal bruke penger, slik den uansvarlige gjeldsslaven vi her ser i aksjon gjør, må man velge å satse på klimatiltak som virker, eller på noe som gir varige arbeidsplasser – ikke uetisk valgflesk som presenteres i beste nasjonale sendetid.