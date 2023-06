Øk og forleng kontantstøtten!

DEBATT: Vi trenger en mer familiefokusert politikk i Norge, for i dag vil jeg si den nærmest ikke eksisterer. Nå går nesten alle ettåringer i barnehage. Vi må ta debatten om måten vi lever på er den beste for de minste barna.

Hvis tidlig barnehagestart er skyldig i noe av økningen av barn, ungdom og unge voksnes psykiske plager, vil økt og forlenget kontantstøtte økonomisk være en dråpe i havet, sammenliknet med hva psykisk helse koster samfunnet vårt.

Kaia Elise Hiller Sollie Hjemmemamma, Hønefoss

Vi vet gjennom historien at det har vært former for oppdragelse og løsninger som har vært normalisert i samfunnet og som foreldre har gjort, som ikke har vært optimalt. Mest kjente er kanskje det å ha babyer i mageleie på 70- og 80-tallet, som førte til en krybbedødsepidemi.

Mageleietrenden var aldri forskningsmessig begrunnet, men like vel anbefalt av helsepersonell. Da den norske overlegen Trond Markestad gikk ut og advarte mot mageleie var det enkelte i forskningsmiljøet for krybbedød som mente han burde ha ventet til forskningen hadde konkludert årsakssammenhengen. Trond Markestad har svart på kritikken at den eneste måten å bevise årsakssammenhengen var å snu barna. Som vi vet hadde han rett. Kritikken av Trond Markestad sitt «føre var-prinsipp» er noe jeg ofte har tenkt på etter jeg for første gang leste intervjuet med han. Det har gitt meg et annet syn på forskning og rådene som florerer i samfunnet, både når det gjelder levesett, oppdragelse og kosthold.

Barnehagealderen har krøpet nedover

I dag er normen å sende barn i barnehagen når de er et år. I 2016 gikk hele 72 prosent av 1 åringer og 92 prosent av toåringer i barnehage. Jeg var 3 år da jeg begynte i barnehagen i 1995 tre dager i uken, og på den tiden var det kun 31 prosent av ett- og toåringer som gikk i barnehage. Det er en ganske stor økning på 28 år. Det er heller ikke bare dette som har endret seg. Fra år 2000 til 2016 har barn som har heltidsplasser i barnehagen økt fra 63 prosent til over 97 prosent. En heltidsplass tilsvarer mer enn 33 timer i uka. Det er mer enn 6 1/2 time hver ukedag.

Barnehagen har gått fra å bli en oppbevaringsplass for foreldre som må jobbe til å bli en viktig institusjon for læring, lek og sosialisering og ikke minst en stor del av livet til de minste barna. Foreldre sender barna sine i barnehagen i god tro til den nye norske familiemodellen hvor likestillingen står sterkt, uten at noen vet konsekvensene det har for de minste. Noen mener at det ikke vil ha noen konsekvenser så lenge barnehagen er av kvalitet og at den har nok bemanning. Men hvor mange barnehager i Norge har det? Det eneste tallet jeg fant i farta var at halvparten av barnehagene har full bemanning tre timer daglig. Dette er da minstenorm for bemanning.

Stressede smårollinger

Men det er også mye vi vet om hvordan livet i barnehagen påvirker de minste. Vi vet fra en studie i Norge og internasjonale studier at barn i 1- og 2-årsalderen som gikk lange dager i barnehage hadde høyere kortisolnivå, enn barn som hadde kortere dager eller var hjemme. Hos de samme barna hadde kortisolnivået synkende tendenser 4–6 uker etter. Hos barn under 14 måneder var kortisolnivået like høyt 4 til 6 uker etter barnehagestart. Vi vet også at de 1000 første dagene av barnets liv er de viktigste for utviklingen av hjernen.

Vi vet også at forhøyet kortisol over tid er skadelig for helsen til voksne mennesker. Og vi vet, åpenbart, at små barn er mindre rustet til å takle stress enn voksne. Vi vet også at tilknytningsforskning viser at samspill og mye kontakt med primæromsorgsperson er viktig de første to til tre leveårene for barnets videre utvikling. Vi vet fra en større norsk studie at barn som begynner tidlig i barnehagen har lavere sosial kompetanse ved treårsalderen enn barn som begynner senere. Vi vet også at psykiske plager hos barn, ungdom og unge voksne har økt de siste 10 årene. Vi vet og at IQ-en synker hos store deler av den vestlige verden, inkludert i Norge og Finland.

Hva med å være føre var?

Likevel, hver gang det kommer ny og gammel forskning opp, eller utspill fra fagpersoner innen tilknytningsforskning eller på barn og unge, så dør debatten raskt. Det vil alltid være mange faktorer som spiller inn på hvordan et menneske utvikler seg og ender opp, men vi vet at de første leveårene i stor grad påvirker det. Jeg trekker derfor paralleller til Trond Markestads føre var-prinsipp om at noen ganger må man rope varsku før forskningen konkluderer for å kunne se årsakssammenheng. Og dette gjelder spesielt for alt som kan påvirke livet til de aller minste.

Jeg anbefaler derfor alle foreldre, fremtidige foreldre, besteforeldre, tanter og onkler og alle andre som er avhengig av at den kommende generasjonen til å sende høringssvar og ikke minst bli med på demonstrasjon på Eidsvoll plass 14. juni og byparken i Stavanger 15. juni for kontantstøtten. Kontantstøtten burde både økes og forlenges. Det er for samfunnets beste å gi foreldre muligheten til å være hjemme med barna til de er 2–3 år.