Me vil ha betre bruk av digitale læremiddel!

DEBATT: Me i AUF ønskjer å ha ein meir praktisk og variert skole. Dagens overdrivne bruk av digitale læremiddel i grunnskolen svekker læringa og skapar mindre robuste barn.

«Me må huske at digitale læremiddel er supplement til tradisjonell undervisning», skriv Marcus Parra Nygård og Lars Lea.

Marcus Parra Nygård Leiar av Sandnes og Gjesdal AUF

Lars Lea 10. kandidat for Sandnes Ap, tidlegare leiar av Sandnes og Gjesdal AUF

Ordskiftet nasjonalt har vore prega av korleis digitale læremiddel påverkar skolekvardagen, og me i Sandnes og Gjesdal AUF stiller eit klart krav til dei vaksne om at me ønskjer betre bruk av digitale læremiddel i skolen.

Digitale læremiddel er eit godt supplement til anna undervisning. Dei gjer det lett å innhente informasjon frå alle delar av verda. I tillegg gjer digital undervisning at barn med mindre ressurssterke føresette får like gode digitale ferdigheiter som dei med meir ressurssterke føresette. Digitale læremiddel gjer innsamling av informasjon lettare og jamnar ut forskjellar.

Me må velje korleis me bruker datamaskiner med stor varsemd.

Samstundes blir digitale læremiddel brukt skadeleg mykje. Datamaskiner gjer at det blir utruleg lett å vase seg rundt på alle slags nettstader og spel. Elevar i barneskolealder har lyst til å leike og utforske miljøet deira, og når me gjer barn så unge som fem år tilgang til nesten heile internett seier det seg sjølv at dei heller vil det enn å følgje med i timen. Det er ikkje klokt å gje barn det perfekte leiketøyet.

Tidlegare har forskarar frå UiO uttrykt at læring på skjerm gjer mindre utbytte. Men forskarane presiserer ein ting: Det er ikkje digitale læremiddel i seg sjølv som er problemet, det er korleis dei blir brukt i skolen. Me må derfor velje korleis me bruker datamaskiner med stor varsemd. I tillegg kan me heller ikkje sensurera alle nettstadar og appar me ønskjer at barna skal unngå, fordi det skapar fleire problem enn det løyser.

Me må huske at digitale læremiddel er supplement til tradisjonell undervisning. Dette er ofte forelesingar med bøker og fysiske notat. I tillegg til dette kan me gjere skolekvardagen meir variert ved å bruke forskjellige nye (og gamle) læringsmetodar. Dette kan for eksempel vere undervisning utanfor klasserommet, som i gymsalen eller i naturen. Målet er å skape ein god og trygg læringsarena kor elevar kan utvikle seg sjølve, kor forskjellar blir utjamna, og gode føresetnader skapast.