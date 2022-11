Ingen får gratis ferje med Høyre

DEBATT: Fra juni i år har jeg og 200 andre innbyggerne på Utsira reist gratis med ferja til og fra Haugesund, takket være Støre-regjeringa som innfridde løfter om gratis ferje. Det ville vi ikke kunne gjort om Høyre hadde styrt.

Gratis ferje er god distriktspolitikk. Med Høyre i regjering ville det blitt slutt på denne ordningen.

Marte Eide Klovning (Ap) Ordfører på Utsira og vararepresentant på Stortinget

Det viser partiets budsjettforslag for 2023. Gratis ferje betyr mer enn de fleste aner. Det siste halvåret har det nemlig kommet merkbart flere på besøk til Utsira. Flere gjester betyr også mer aktivitet og høyere trivsel. Ikke minst har dette ordningen gjort det mulig for flere unge å delta på fritidsaktiviteter i Haugesund. Innføringen av gratis ferje har bidratt til bedre økonomi for både innbyggere, deltidsinnbyggere og reisende til øya vår.

Dette betyr mye for alle

For alle oss som bor i øysamfunn omfattet av ordningen med gratis ferje – og som pendler til arbeid hver eneste uke – betyr dette mye. Ferja er vår eneste forbindelse med fastlandet, og det har vært dyrt for mange å dagpendle.

Heldigvis tok Ap og Sp-regjeringen raskt grep: Først ved å gjøre alle ferjesamband med mindre enn 100.000 årlige passasjerer gratis, og samtidig redusere takstene for resten.

Her i Rogaland har både ferjen til Utsira, Ryfylkeferjen, ferjene i Finnøy-sambandet og Hjelmelandsambandets turer til Ombo, blitt gratis etter at Ap og Sp-regjeringen overtok. I tillegg har alle andre som reiser med ferje i Rogaland fått en betydelig reduksjon i prisene. Og fra 16. august 2023 skal prisene halveres sammenlignet med 2021. Samtidig blir også ferjene til Kvitsøy og Vassøy gratis, i lag med flere andre ferjesamband i Norge.

Dette er i mine øyne god distriktspolitikk. Det gjør det mer attraktivt å bo i Utkant-Norge når de som allerede har en ulempe med lang reisevei slipper å få en ekstrautgift i tillegg. Så hvorfor vil høyresiden absolutt stoppe billigere ferjer og gjøre det mindre attraktivt å bo i kystsamfunn? Nylig la Høyre frem sitt alternative budsjett, hvor de kutter i penger til gratis ferje. De har tidligere kritisert regjeringen for at hurtigbåter ikke inngår i ordningen, men med Høyres eget budsjettforslag utgår faktisk hele ordningen, også for de som faktisk har fått gratis ferje.

Hva gjør Venstre?

Også Venstre i Rogaland har vært ute og kritisert ordningen, uten å levere ei krone i eget alternativt budsjett. Gruppeleder Kjartan Alexander Lunde har blant annet kalt innføringen av gratis ferjer og reduserte priser for «ferjelotto» og «påtvunget forskjellsbehandling». Det Venstre derimot foreslår er å kutte i tilskuddene til riksveiferjedriften, noe som faktisk gjør at det flere steder langs kysten vil bli dyrere å reise med båt.

Med vårt forslag til statsbudsjett prioriterer vi å redusere forskjellene mellom innbyggere i distrikt og by. Gratis ferjer er et virkemiddel som vil gjøre det mer attraktivt å bo i mange kystsamfunn langs hele det langstrakte landet vårt.