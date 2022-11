Helt ærlig, la meg kjøpe øl i butikken etter klokka 20!

Butikkene bør kunne selge øl og sider i hele åpningstiden.

Anna By Knudsen Leder av Stavanger FpU

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

ALKOHOLSALG: Det er helt feil at staten skal bestemme når på dagen vi skal få kjøpe øl eller ikke. Vi må ikke glemme at staten skal tjene folket og ikke omvendt. Noe så enkelt som å kjøpe øl etter klokken 20 i hverdagene og klokken 18 i helgene burde være en selvfølge.

Dagens lov nekter kommuner og butikker å selge øl og sider etter klokken 20 på hverdager og klokken 18 i helgene. Dette er en lov vi fint kunne lagt igjen i det forrige århundret. En rekke andre land har langt mer liberal alkoholpolitikk. Man trenger faktisk ikke å se lenger enn til våre naboland Sverige og Danmark, der de ikke har en tidsbegrenset kjøpstid.

Det er ingen tvil om at dagens samfunn er svært hektisk, mange har enormt mye de skal få gjort enten det er jobb eller studier. Om man bestemmer seg spontant for å ta seg noen pils med venner etter en lang dag, tillater ikke loven å gjøre det som er billigst og mest praktisk – nemlig å kjøpe på butikken. Dette mener jeg er en grunnleggende krenkelse av menneskets frie valg. De som har hektiske dager og jobber sent, burde selvfølgelig få lov til å kjøpe øl, uten at staten skal sette ned foten.

Det er heller ikke slik at tidsbegrensningen gjør at folk drikker mindre, tvert imot. Det er gjerne slik at de som ikke rekker ølsalget, heller drikker noe som er langt sterkere eller kjøper alkoholholdig drikke på byen som er både dyrt og kan by på farlige situasjoner.

Det er på tide at vi rydder opp i alkoholloven og tullete reguleringer. Hvis butikkene får selge øl i hele åpningstiden sin, vil det minske kø og forvirring rundt stenge-tidspunktet for ølsalg. Voksne mennesker skal få lov til å ta voksne valg uten at staten skal holde hånden over alle aspekt av livet.