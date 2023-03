Trygg tunnel gjennom Rødsliane!

Den rasutsette strekninga i Rødsliane i Suldal kan ikkje vente lenger.

Ingrid Fiskaa Leiar, Rogaland SV

Debatt Dette er et debattinnlegg.

DEBATT: På Rogalands mest rasfarlege veg, riksveg 13 i Rødsliane i Suldal, skal det snart bli tunnel. Rogaland SV krev at den utrygge vegstrekninga ikkje blir erstatta med ein utrygg tunnel, men at regjeringa held seg til planane for det mest trafikksikre og miljøvennlege alternativet.

Runde etter runde

SV fekk gjennomslag for pengar til oppstart av arbeidet i statsbudsjettet for 2022. Deretter gjekk det endå eit år før planlegginga kom skikkeleg i gang. Nye kostnadsoverslag viste at prisen på tunnelen oversteig 1 milliard kroner, som dermed utløyste krav om kvalitetssikring (KS2).

Det vart hevda at ved å gå for ein billegare, kortare og brattare tunnel ville ein kunna spara tid ved å unngå ein slik kvalitetssikringsprosess. Statens vegvesen klarte så å få dispensasjon til å fråvika kravet om maksimum 5 prosent stigning i tunnelen.

No viser det seg at også den kortare tunnelen krev ei KS2-utgreiing, og dermed er argumentet om å spara tid borte. Tvert imot vil det kunna ta lengre tid, då reguleringsplanane i så fall må endrast. Argumentet som står att, er at bygginga av den kortare og brattare tunnelen vil bli billegare.

Forsøkskaninar

Rogaland SV reagerer på at folk i distrikta skal vera forsøkskaninar på avvik frå trafikksikringskrav. Ein brattare tunnel vil ikkje vera tilpassa verken den tungtransporten som køyrer på vegane gjennom Ryfylke i dag eller langt mindre den store trafikkauken som kan koma med auka næringsverksemd i regionen.

Brattare stigning er også mindre miljøvennleg.

Ved ulykker i ein tunnel med eitt løp og langt til brann- og redningstenester, vil det kunna føra til at tunnelen er stengt for trafikk i lang tid. Dei pengane som kan sparast i investeringskostnadene med ein kortare tunnel, vil fort forsvinna med større planleggingskostnader, lengre stengetider og større behov for oppgraderingar seinare.

Rogaland SV krev ein framtidsretta, trygg og meir miljøvennleg tunnel, og me krev at arbeidet vert sett i gang snarast. Folk og næringsliv i Suldal og resten av Ryfylke har venta lenge nok.