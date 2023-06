Jeg ønsker en by som satser på universell utforming

Det er skammelig at gående nektes adgang på den grotesk dyre sykkelstien. Det er diskriminering. I Bergen har de faktisk parallelle sykkelstier og brede felt for gående.

Aslaug M. Neset Tidligere funksjonsfrisk , Stavanger

TRANSPORT: Jeg savner kollektivtransporten, den hyggelige hilsenen fra bussjåføren om morgenen, de trøtte trynene rundt meg, fellesskapet foran en ny arbeidsdag for noen, skole for andre og bare ut en tur for noen få.

Etter at jeg be avhengig av rullator og rullestol blir alt så individuelt. Buss er lite tilgjengelig, til nød hvis noen hjelper meg. Det blir bryderi for meg og andre. En tur på den nye sykkelstien med el -rullestolen er forbudt, også for gående og barnevogner osv. Syklende arbeidstakere som er så viktige for byen vår må jo prioriteres.

Vi andre må finne andre stier. For oss sjøl. Det er for galt, det er skammelig at gående nektes adgang på den grotesk dyre sykkelstamveien. Det er diskriminering. I Bergen har de faktisk parallelle sykkelstier og brede felt for gående. Til og med i tunneler. Stavanger er en by som ikke prioriteter universell utforming i det offentlige rom. Det er for brysomt, akkurat som de som trenger det.