Endelig innser helse- og omsorgsministeren demensutfordringen!

Stavanger kommune er ikke rustet til å møte den forventete økning i antall personer med demens de kommende år.

Nils-Oscar Ihlen Pårørende, Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ga i forrige uke et intervju i NRK om folkehelse og økning i antall personer som lider av demens. Intervjuet har dessverre ikke fått særlig omtale i lokale medier.

Endelig innser minister Kjerkol at utviklingen av personer som lider av demens er alvorlig og skremmende! Om få tiår, sier hun vil vi ha 200.000 personer i landet som lider av demens – en økning fra 80.000 i dag.

Det er meget alvorlig at det ikke har vært en nettotilgang av nye sykehjemsplasser i kommunen de siste år.

Dette vil koste samfunnet 180–200 milliarder kroner årlig – mot 95 milliarder i dag.

Problemet er så alvorlig, sier hun at staten ikke rår med dette alene og må overlate til den enkelte kommune å finne en løsning! Videre sier helseministeren at kommunene kjenner best til egen situasjon, økonomi, demografi, sykdomsbilde, tilgjengelige ressurser og behov for sykehjem- og demensplasser.

Staten vil selvfølgelig, sier hun, stille opp med nødvendige midler til kommunene.

Stavanger kommune er ikke rustet til å møte den forventete økning i antall personer med demens de kommende år. Kommunen mangler økonomi, tilstrekkelige planer for ressursutvikling og utdanning av personell, utbygging av sykehjemsplasser og egnede boenheter for demenspasienter.

Det er meget alvorlig at det ikke har vært en nettotilgang av nye sykehjemsplasser i kommunen de siste år. Det er skremmende at alvorlig syke mennesker ikke vil kunne få den egnede helsehjelp og -omsorg som de har rett på – nå og i fremtiden.

Stavanger kommune bør umiddelbart ta imot helseministerens utstrakte hånd – og lovnader – om tilgjengelige statlige midler.

Problemet for min generasjon (60+) ser vi i dag. Generasjoner etter oss vil oppleve noe helt annet og langt mer alvorlige problemstillinger og -utfordringer innen helse og omsorg.

Ugresset på den kommunale sykehjemstomten på Øyane gror fortsatt, og høymolen har nå nådd en snau meter.