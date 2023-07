Et kraftig varsku mot de fore­slåtte endringene av offentlighets­loven

DEBATT: Forslaget til endring av loven bør bekymre alle som er opptatt av åpenhet og tillit i det norske samfunnet.

Justis- og bered­skaps­minister Emilie Enger Mehl har sendt ut regjeringens for­slag om å svekke den norske åpen­heten.

Ledere av de norske redaktørforeningene (Se navneliste nederst i artikkelen)

Onsdag 5. juli er det høringsfrist på et omstridt forslag om å endre offentlig­hets­lovens bestemmelser. Hvis for­slaget blir ved­tatt, vil det i praksis inne­bære at departe­menter, direk­torater, fylkes­kommuner og kommuner skal kunne holde såkalte interne dokumenter helt skjult for offentlig­heten.

Dette er dokumenter som det i utgangs­punktet er mulig å unnta fra innsyn. Men inn­til nå har det vært mulig å finne ut at doku­mentene – og saks­behand­lingen – eksisterer. Dersom Justis­departe­mentets forslag går gjennom, vil det være mulig å skjule at det faktisk fore­går, eller har fore­gått, en saks­behandling.

For journalister i små og store redaksjoner landet rundt betyr det at et viktig virke­middel for å drive kritisk og under­søkende journalistikk for­svinner. Du kan ikke etter­spørre noe du ikke vet finnes.

Nødvendig for å bevare tilliten

Resultatet av en lov­endring kan bli at det blir lettere for for­valtningen å holde prosesser helt unna offentlig­hetens søke­lys. Det vil uten tvil gjøre jobben vanskeligere for pressen. Men også publikum, organisasjoner, politikere og alle andre som kan tenkes å ha interesse av innsikt i en sak som behandles internt i en kommune eller i en annen offentlig instans, vil bli avskåret fra mulig­heten til inn­syn. Som sam­funn blir vi alle tapere hvis prinsipper om hemmelig­hold og skjult saks­behandling får bedre vilkår.

Det er et stort behov å øke den demo­kratiske kontrollen av for­valtningen – ikke for å redusere inn­synet i offentlig virk­som­het, slik regjeringen her fore­slår. Som sam­funn har vi behov for å vite bak­grunnen for de ved­takene som fattes av offentlige instanser. Det gir oss mulig­heter for å kontrollere for­valtningen, som er helt nødvendig for å bevare tilliten i det norske sam­funnet.

Eksempler på saker som ikke ville nådd offentlig­heten med den fore­slåtte lov­endringen, er møte­referatene rundt diskusjonene om ned­stengingen av Norge i 2020, lyd­filen fra da politiet ble varslet om terroren i Bærum, ekspert­utredninger i Nav-saken og saker basert på avviks­meldinger ved skoler og syke­hus.

Forslaget om å endre offentlighets-

loven vil være et tilbakeslag for

åpenhet som ikke kler landet vårt.

Ikke for sent å snu

Allerede i 1970, i for­bindelse med Stor­tingets behandling av den første offentlig­hets­loven, uttalte stor­tings­represen­tant Olav Totland (Ap): «Størst mulig offent­lig­het på tidligst mulig trinn i så vel stat som i fylke og kommune vil med­virke effektivt til at den brede all­menn­het kjenner seg engasjert og gjerne også med­ansvarlig i hver­dagens demokrati.»

Det var en visjonær og over­ordnet for­ståelse av hva offentlig­hets­prinsippet handler om.

Ett av målene til dagens regjering er, ifølge Hurdals­platt­formen, å «sikre at offentlig­hets­loven og prin­sippet om mer­offentlig­het praktiseres i alle offentlige virk­som­heter». I Arbeider­partiets program heter det at partiet «vil vurdere strengere sank­sjoner ved brudd på offent­lig­hets­loven».

Forslaget som nå legges frem, går imot både regjeringens varslede politikk og selve intensjonen i offentlig­hets­loven.

Vi er stolte av å være redaktører i verdens beste land for presse­frihet. Forslaget om å endre offentlig­hets­loven vil gjøre pressens vilkår dårligere – og være et tilbake­slag for åpen­het som ikke kler landet vårt i 2023. For regjeringen er det ikke for sent å snu.

Innlegget er signert av:

Oppe fra venstre: Tora Bakke Hånd­lykken, Steinulf Henriksen, Merete Verstad, Ole Knut Alnæs og Dyveke Buanes. Nede fra venstre: Einar Tho, Steinar Ulrichsen, Tom Martin Hart­viksen, Morten Ule­kleiv og David Stene­rud.

Tora Bakke Håndlykken, styreleder i Norsk Redaktør­forening og nyhets­redaktør i VG

Steinulf Henriksen, leder Nord­norsk Redaktør­forening og sjef­redaktør i Folkebladet

Merete Verstad, leder Trøndelag Redaktør­forening og program­sjef radio i NRK Trøndelag

Ole Knut Alnæs, leder Møre og Romsdal Redaktør­forening og sjef­redaktør i Tidens Krav

Dyveke Buanes, leder Vestafjelske Redaktør­forening og distrikts­redaktør i NRK Vestland

Einar Tho, Rogaland og Agder Redaktør­forening og ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis

Steinar Ulrichsen, leder VeTeBu Redaktør­forening og ansvarlig redaktør i Sandefjords Blad

Tom Martin Hartviksen, leder Oplandenes Redaktør­forening og ansvarlig redaktør i Gudbrands­dølen Dagningen

Morten Ulekleiv, leder Østfold Redaktør­forening og ansvarlig redaktør i Halden Arbeider­blad

David Stenerud, leder Oslo Redaktør­forening og redaktør i ABC Nyheter

