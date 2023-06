Nord-Jæren trenger samling, ikke reversering

DEBATT: Sp vil bruke enorme summer på å flytte noen hundre fylkeskommunale arbeidsplasser fra Stavanger til Sandnes. De bør heller støtte opp om en reell styrking av regionen.

Sandnes Sp ønsker å flytte fylkesadministrasjonen til Sandnes sentrum. De bør heller støtte opp om en reell styrking av regionen, mener Andreas Nordang Uhre fra MDG.

Andreas Nordang Uhre 5. kandidat (MDG) til Stavanger kommunestyre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sp kaster ikke bort tiden når de øyner en reverseringsmulighet. Bare tre dager etter at Stavanger kommunestyre satte punktum for en tre år lang planprosess ved å vedta nytt fylkeshus på Våland, tok Sandnes Sps toppkandidater i Aftenbladet 22. juni til orde for at fylkeskommunen heller burde ligge i Sandnes. Det er gjennom denne typen symbolpolitikk at Sp i regjering har påført landet unødige utgifter i milliardklassen gjennom reversering av kommune- og regionreformen, og opprettholdelse av studiesteder uten studenter. For å nevne noe.

Dersom Sp virkelig ønsker å styrke lokaløkonomien, stimulere til vekst og utvikling, og støtte næringslivet ved å tiltrekke kompetanse og arbeidskraft, bør de heller støtte opp om etableringen av en ny storkommune på Nord-Jæren. Da Vista Analyse i sin tid analyserte konsekvensene av å slå sammen Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, kom de frem til at den nye kommunen ville få økt verdiskapning frem mot 2040 på nesten 500 millioner kroner.

Den nye storkommunen vil også kunne kutte i den offentlige pengebruken. Det er for eksempel både kostbart og irrasjonelt at de fire kommunene regulerer sine egne boligutbyggingsområder hver for seg, bare for at fylkeskommunen deretter må prøve å lappe sammen et overgripende kollektivtilbud for hele regionen.

En ny kommune på størrelse med Bergen vil også kunne kreve overføring av tyngre statlige oppgaver. Dette hadde faktisk tilført regionen nye arbeidsplasser, ikke bare flyttet dem fra et større til et mindre sentrum i samme region.

En kommunesammenslåing på Nord-Jæren er et kinderegg vi som heier på desentralisering og maktspredning virkelig burde kunne samle oss rundt. Kanskje rådhuset til og med ender opp i Sandnes til slutt.

Hva sier dere, Sp?