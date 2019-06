Vindkraft er ikke det beste for strømkunden

Adm. dir. Knut Kroepelien fra Energi Norge har et flammende forsvar for vindkraft i Aftenbladet 4. juni. Energi Norge er en landsoppfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringen med ca. 300 medlemsbedrifter.

Ikke riktig

Kroepelien begynner med at det er 14 vindturbiner på Frøya, og den nasjonale rammen for vindkraft som har skapt konflikt. Dette er ikke riktig. Det foregår også en massiv utbygging av industriell vindkraft, på gitte konsesjoner, over store deler av Norge til store protester.

Polariseringen Kroeplien snakker om, er bare et resultat av at vanlige folk faktisk begynner å reagere.

Kroepelien refererer til NVE og de 91 konsesjonene som allerede har vært gitt som helt uproblematiske. Grunneiere og kommunepolitikere har i lang tid forut for disse konsesjonene fått besøk av selgere med sterke miljøargumenter og lovnad om penger. En svært ujevn match! Når omfanget og graden av naturødeleggelsene, samt de økonomiske fakta, går opp for folk, ønsker en ikke lenger vindturbiner i Norge.

Heltidsansatte lobbyister

Polariseringen Kroepelien snakker om, er bare et resultat av at vanlige folk faktisk begynner å reagere. Debatten til nå har vært ledet an av heltidsansatte lobbyister som Kroepelien. Det føres en energipolitikk som i alle ledd er et totalt brudd med den tradisjon som har gitt oss Lyse og Oljefondet. Tidligere tanker om en samfunnskontrakt ved utbygging av vår felles natur (olje og vannkraft) er forlatt til fordel for den sterkestes rett.

Salg og videresalg av konsesjoner har skaffet private foretak (som Norsk Vind Energi, Havgul Clean energy, Zephyr og Freyr) mange hundre millioner i fortjeneste. Virkemiddelet for å få noen til å investere i disse anleggene, er korte avskrivninger og mye lavere skatt enn vannkraft og fossil.

For å få den svært ustabile vindkraften inn i det eksisterende strømnettet, kreves enorme transformatorstasjoner og utvidede linjer. Kostnadene for dette kalles nettleie. Det er også subsidier kalt grønne sertifikater (elsertifikatordningen) i spill frem til 2021. Så den varslede økningen i strømpris, i et land med netto overskudd av grønn kraft, betales av det norske folk.

Grønnkamuflerte superkapitalister

Dette er bomavgifter på strøm. Eneste forskjellen er at pengene ikke gir sykkelstier eller tuneller. Pengene fyller derimot opp lommebøkene til grønnkamuflerte superkapitalister på Aker Brygge. De er bakket opp av Enerwe, Zero, Norsk Energi og utallige lobbyister med fortid på Stortinget.

Det er svært få norske investorer i markedet som eier anleggene. Vi er okkupert av blant annet tyske, svenske, sveitsiske og franske eiere. Vi har således gitt fra oss arvesølvet med subsidier til storkapitalen på kontinentet. Vi har fremdeles 8000 milliarder i Oljefondet og også store innenlandsfond. Istedenfor å optimalisere vannkraft og enøk, velger vi å ødelegge norsk natur med en hastighet uten sidestykke.

Noen må være gale!

Arbeidsplassene som det snakkes om, er i fåtall. De vil sannsynligvis, i beste fall, balanseres ut av tapte arbeidsplasser i turistnæringen. Det skal bygges vindkraftverk på høyfjellsplatået ved Gilja i regi av Fred Olsen. Fritt utsyn til Frafjordhatten, Prekestolen og Månafossen. Ubetydelige miljøkonsekvenser? Noen må være gale! Min overbevisning er at vindkraft vil gjøre oss fattigere. Vi vil få mye høyere strømpriser og mindre til fellesskapet. Kostnaden av tapt natur er ikke en gang regnet med …