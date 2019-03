Lokal vipebestand i fritt fall

Vadefuglen vipa er for mange selve symbolet på våren. Nå er de her igjen, klar for en ny hekkesesong. Ifølge Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er framtidsutsiktene for vipa ikke så lyse. Den har vist en kraftig tilbakegang de siste årene og står på rødlista over truete fuglearter i Norge.

Vi lar det skje

I områdene i og rundt Stavanger har bestanden vært stor, i dag er den redusert til et minimum. Det som forundrer meg mest, er at vi lar dette skje. Dette har pågått så lenge jeg kan huske. Hvor er Stavanger kommune? Rogaland fylkeskommune. Bønder. Utbyggere. Har dere ikke et ansvar?

De siste 10 årene har jeg syklet daglig tur-retur Stavanger-Forus, gjennom Sørmarka, Nesbuveien og over til baksiden av Gausel og videre til Forus. De første årene var det hekkinger og klekkinger på flere marker i dette området.

Svaret var masse statistikk

Jeg gledet meg til våren, til å se de flotte fuglene på nært hold og følge utviklingen. Etter hvert snudde dette. Fra å glede meg, begynte jeg nesten å grue meg. Først forsvant de fra Sørmarka. Stadig ble det mindre av dem rundt Nesbuveien, i tillegg til tilhørende områder. Jeg visste at sjansene deres til vellykket klekking, videre oppvekst, ble mindre og mindre, men lyspunkt fantes. Sommeren 2016 kunne jeg registrere flere vellykka klekkinger i Nesbuveien. I tillegg til viper kunne jeg og se storspover. Dårlig vær hindret den første slåtten av gress, men fordelen var flere vipekull som overlevde. Året etter, i 2017, var det fire par som hekket og fikk fram unger (på to marker). I slutten av mai tok jeg kontakt med Stavanger kommune for å gjøre dem oppmerksomme på de gode nyhetene, samtidig ville jeg etterlyse litt vern. Svaret jeg fikk av deres folk, var masse statistikk og hva de tenkte å gjøre på sikt.

Kontaktet også noen «grønne» partier uten at det kom noe fornuftig ut av det. To uker senere gikk alle fire kull i skurtreskeren. Triste greier som kunne og burde vært unngått. 2018 var lik. Da så jeg to par på samme marker. Begge reir gikk i den første slåtten, en av få slåtter dette året pga. tørt og fint vær, men likevel nok til å stoppe klekking. Stavanger kommune har ifølge dem selv gått i gang med å registrere hekkende vipepar. Dette har de brukt årevis på å få til.

Opplæring i skånsom klipping

Dette var ikke på plass i 2018, og for å være ærlig så er jeg ikke optimist for 2019. Etter min mening burde dette vært på plass for lenge siden. I tillegg må de snakke med bønder og andre som leier eller forpakter vekk marker. De som klipper gress, er mer og mer innleid. De må få en opplæring om skånsom klipping som tar vare på fuglelivet. Noen bønder gjør dette og har alltid gjort det. Lei dem inn og la de stå for opplæringen.

Det finnes lyspunkter, på Jæren er det flere. I Stavanger så jeg med selvsyn marker på Ullandhaug som ble skjermet i 2018. Har også sett bønder som markerer reir slik at disse blir spart. Er det så vanskelig å få til for alle? I tillegg burde Stavanger alliert seg med Sola, Randaberg og Jær-kommunene for å få til et samarbeid. Ikke bare for viper og storspover, men også andre fugler og fauna som vi har et ansvar med å bevare. Kom på banen Stavanger kommune!

Første vipepar på plass

Hvor er Rogaland fylkeskommune? Hordaland har f.eks. hatt et eget prosjekt, «Vern vipa», i tre år. Hvor er Statens naturoppsyn, er ikke dette noe dere burde brukt tiden på? Når kommune og fylkeskommune svikter! Tidlig mars 2019. Første vipepar på plass på marken ved Nesbuveien. Håper vi kan ta bedre vare på dem.