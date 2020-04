Hjemmepåske kan være aktiv påske

KRONIKK: Påskeferien på hytta kan du se langt etter. Men ekte naturglede finnes heldigvis rett utenfor stuedøren.

De fleste av oss har tilgang til natur, parker og turområder like ved der vi bor – og bare litt lenger unna er turmulighetene i påsken mange. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Joakim Jiri Haaland PhD-stipendiat innen friluftsliv og barnevern, UiS

Korona midt i påsketiden skaper et mareritt for hyttefolket. Nå har vi ventet i månedsvis på at snøforholdene, og fridagene skal klaffe. Når forholdene endelig ligger til rette for familietur på ski, Kvikklunsj i sekken og lange kaffepauser i solveggen, får vi streng beskjed om å holde oss hjemme.

Dette er virkelig en vanskelig kamel å svelge. Enkelte har gått drastisk til verks og meldt flytting til hytta; da blir det jo en smal sak å holde seg «hjemme».

Når vi står ansikt til ansikt med en verdensomspennende pandemi som hver dag krever nye liv, har nordmenn en tanke i hodet: Vi må på hytta, det er jo snart påske! Pandemien kan vi tenke på en annen dag, akkurat nå har vi viktigere ting fore.

Friluftsliv viktig i nordmenns liv

Fra spøk til alvor: Friluftslivet står sterkt i den norske kulturen, og hytta er for mange deres «andre hjem». Friluftslivsforskere har undersøkt vanene våre nærmere, og de konstaterer at friluftsliv i sine mange varianter er svært viktig i nordmenns liv. Spennvidden er stor – fra spasertur langs merket sti, til mer spesialiserte aktiviteter som topptur og fjellklatring. Fellesnevneren er nærhet til naturen.

Det er i stor grad hytta, seilbåten og ikke minst bilen som er inngangsporten til disse opplevelsene. Dette betyr at tilgangen til friluftsliv er ulikt fordelt i befolkningen – alle som er like privilegerte.

Her må det nevnes at det er en viss variasjon avhengig av hvilke typer friluftsaktiviteter vi snakker om. De aktivitetene som krever mye utstyr og kompetanse, er i større grad forbeholdt de privilegerte i samfunnet, enn enklere aktiviteter som gåturer og bærplukking.

Aktiv friluftspolitikk

Heldigvis arbeider både staten og frivillige organisasjoner iherdig for å utjevne disse forskjellene og gi alle tilgang på friluftsopplevelser. Vi har en regjering som fører en aktiv friluftslivspolitikk, som verdsetter den helsemessige gevinsten vi får av å være ute på tur.

Nærkontakt med naturen har stor betydning for vår mentale og fysiske helse, noe Klima – og miljødepartementet grundig redegjorde for i 2016 med stortingsmelding nr. 18 (2015–2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet». Den viser at friluftsliv er en viktig del av både norske ferievaner og reiseliv, men understreker at den store folkehelsegevinsten ligger i hverdagslivet.

Og innsatsen må rettes mot å legge til rette for selvorganiserte aktiviteter i nærmiljøet. Én av måtene å få til dette på er byutvikling, det arbeides for at ingen skal ha mer enn 500 meter til nærmeste grøntområde.

En gyllen anledning

Leseren får tilgi min spøkefulle tone, jeg føler virkelig med alle som får innskrenket sin bevegelsesfrihet og ikke kan dra på hverken hytteturer eller organiserte turer de hadde gledet seg til. Korona-situasjonen kan vi ikke gjøre noe med. Det eneste vi har makt til å endre, er vår egen innstilling. Vi har nå en gyllen mulighet til å gi nærfriluftslivet en sjanse.

Rent økonomisk koster det svært lite å legge ut på ekspedisjoner som starter fra stuedøra. Vårt forhold til natur og friluftsliv er i stor grad avhengig av sosialisering. Det vi lærer som barn, gjør vi mer av som voksne. Jeg tenker vi nå har en gyllen mulighet til å gjøre det beste ut av påsken, lade batteriene våre i naturen og så noen frø hos barna våre. Dersom de får positive opplevelser i naturen nå, vil de senere i livet vende tilbake.

Om å åpne for naturen

Vi er så heldige at allemannsretten, også kjent som friluftsloven, gjør naturen gratis tilgjengelig for alle. Dette er helt unikt i verdenssammenheng, og vi må ikke ta muligheten for gitt. Vi har en stolt arv å ivareta.

Foregangsmenn som Arne Næss og Nils Faarlund har allerede banet vei med sine filosofiske, pedagogiske og praktiske anskuelser av friluftslivet. Vi kan oppnå en dyp og ekte glede av å være ute i naturen dersom vi åpner oss for å ta imot det den har å gi.

Oppskriften er tilsynelatende enkel: Alt man trenger å gjøre er å være i naturen og selv bli kjent med den. Vi må gjøre våre egne oppdagelser og våge å finne ut av ting selv.

Alternativene nå

De som har vært usikre på dette med friluftsliv, har gjerne satt sin lit til en mykere innføring gjennom Turistforeningens guidede turer. Nå er det derimot bare å rive av plasteret kjapt og gale, fordi Stavanger Turistforening kan informere om at «Alt håp er ute :) Vi følger anbefalingen fra Helsemyndighetene og oppfordrer til rolige turer i ditt nærområde» – og følger opp med 250 turtips til hjemmepåsken.

Skal man tro den nevnte stortingsmeldingen, har ditt nærmeste skogholt den samme helende kraft som de mest eksotiske jungler og de høyeste fjelltopper. Glem GPS, naturguider, randonee-ski, fjellklatrerutstyr og alt annet unødvendig som sportsbutikkene og reiselivsbyråene har lurt deg til å tro at du trenger. Alt som skal til, er å vandre maks 500 meter ut døren – så kan eventyret starte og drømmepåsken er reddet.