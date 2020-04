17. mai og marsjeringstrening

DEBATT: Korpsene ønsker virkelig å spille på 17. mai! Det handler ikke om manglende vilje, men dersom det ikke kommer nasjonale retningslinjer som muliggjør øvelser og effektiv marsjeringstrening/opptreden, så blir det svært lite marsjering på dagen

– Det er svært lite sannsynlig at skolekorpsene vil være i stand til å overholde formasjoner med to meter mellom hver musikant, skriver Ralf B. Husebø og Lilli Anne J. Grong. Her Stangeland skolekorps 17. mai 2019. Foto: Carina Johansen

Ralf B. Husebø Regionleder, NMF Rogaland

Lilli Anne J. Grong Daglig leder, NMF Rogaland

15. april burde vært en gledens dag for korpsene i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Klepp. Overlegene sendte ut beskjed om at korpsene kunne spille på 17. mai. Korpsene kunne både spille punktkonserter og marsjere med fullt korps i gatene. Kriteriene var to meter mellom hver musikant og hygienetiltak. Beskjeden virker for oss i korpsbevegelsen til å være lite gjennomtenkt. Det er flere spørsmål som reiser seg.

Øvelser i forkant?

Retningslinjene som kom fra overlegene sier ingenting om øvelser i forkant av 17. mai. Korpsene er helt avhengig av å øve sammen for alle oppdrag, enten det er i grupper eller som tutti korps. Hvordan kan øvingene i forkant av 17. mai arrangeres? Slik det er i dag så er det ikke mulig for noen korps å øve, da de nasjonale retningslinjene ikke åpner for dette. Norges Musikkorps Forbund (NMF) jobber med myndighetene for å få dette på plass, men i motsetning til idretten er det ennå ikke kommet noen avklaring.

Mange kommuner prioriterer skolebyggene utelukkende til skole og elever, og åpner ikke byggene for eksterne brukere på denne siden av sommeren. Dermed står svært mange korps uten øvingslokaler og vil måtte ta all øving utendørs. Selv om marsjeringen i seg selv opplagt trenger utendørs øving, bør musikken innøves på normal måte, innendørs for godt resultat.

Vi vet alle at første marsjøvelse i gata ikke oser kvalitet. Dette er ikke noe hverken

dirigenter, korpsmusikanter eller mannen i gata setter pris på. Øving må til!

Punktkonserter vil være mulig å gjennomføre, også med krav om to meters avstand, og det håper vi det blir mange av. Også her savner vi retningslinjer på hvor mange musikanter som kan opptre sammen.

I vårt område er det få korps som satser spesifikt på marsjering og marsjøvelse, og det er dermed ingen skolekorps eller voksenkorps som har hatt marsjøvelse dette skoleåret.

Det er svært lite sannsynlig at skolekorpsene vil være i stand til å overholde de

formasjoner dere nevner med to meter mellom hver musikant. Dette er en særlig vanskelig formasjon å holde da avstanden er stor. Selv for voksenkorps kan denne formasjonen by på store utfordringer, da regionens voksenkorps heller ikke satser på marsjering. NMF Rogaland ser at det kan bli vanskelig, selv med de beste intensjoner, å oppfylle kravene om to meter avstand til enhver tid.

Beklagelig

Vi i NMF synes det er svært beklagelig at det er kommunisert ut til mediene at det blir korps på 17. mai, uten at dette er avklart med korpsbevegelsen, eller andre korpskyndige først. Nå kan det fort bli negativt fokus mot korpsene om de ikke spiller og marsjerer, og det er noe korpsene ikke fortjener.

Det er viktig for korps og musikanter å følge de retningslinjer som myndighetene kommer med, da hensynet til helse trumfer det meste.

