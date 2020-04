Medmenneskelighet i pandemiens tid

DEBATT: I dag – 1. april – arrangeres en demonstrasjon på nettet. Kravet er at barnefamilier skal evakueres fra Europas største flyktningleir. Alle de store hjelpeorganisasjonene støtter opp om demonstrasjonen. Det bør du også.

«Vi kan ikke sitte stille og se på at barn og voksne dør i skammens flyktningleir. Med koronaepidemien over oss vet vi hva som vil skje når den rammer Moria for fullt», skriver Ine Haver. Foto: Ann Fredriksen

Ine Haver Stavanger

I floraen av kommisjoner norske myndigheter har opprettet er det få som er blitt så latterliggjort som Verdikommisjonen Kjell Magne Bondeviks første regjering oppnevnte i 1998. 22 år senere – midt i en pandemi som har snudd samfunnet på hodet – må man spørre seg hvorfor så mange ble provosert.

I disse dager ser vi særlig tydelig at det vi trenger er gode verdier og medmenneskelighet.

Hovedformålet med Verdikommisjonen var at den skulle «bidra til en bred verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljøet og fellesskapet».

Det kan jo virkelig ikke være så galt?

Koronautbruddet har gjort oss redde. Vi står i en situasjon vi ikke har opplevd før i vår levetid. Ingen vet helt når eller hvordan dette vil ende. Så langt ser det ut til at vi i Norge klarer å holde pandemien under «kontroll» med strenge tiltak. Veldig mye tyder på at vi skal slippe å oppleve en tragedie i det omfang som befolkningen i Italia og Spania går gjennom akkurat nå.

Hvordan skal tusenvis av mennesker inngjerdet i telt i et hav av søle og gjørme klare seg gjennom kampen mot koronaviruset uten den medisinske hjelpen de fleste vestlige samfunn tross alt har å tilby sine innbyggere?

Likevel er det mange som blir rammet på ulike måter. En rekke familier vil bli påvirket av dødsfall og alvorlig sykdom, mange vil miste jobbene og få inntektsgrunnlaget redusert og enda flere vil bli påvirket av isolasjon og angsten for en usikker tilværelse både akkurat nå og i fremtiden.

Overfladiske tema

For alle som rammes har det vært provoserende å lese at for noen har det største problemet vært at de ikke får dra på hytten i påsken, ikke får gått til frisøren eller ikke fått tatt påfyll med Botox eller Restylane. Noen bloggere og influencere poster bilder av seg selv med overfladiske tema som i hvert fall får meg til å reagere.

Kanskje jeg er dømmende, men for meg handler det om verdier og solidaritet med medmennesker verden over som rammes så uendelig mye hardere.

Et eksempel er menneskene som sitter i flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos. Barn og voksne som har rømt fra krig til nød og elendighet i en overfylt flyktningleir allerede før pandemien var et faktum. Hvordan skal tusenvis av mennesker inngjerdet i telt i et hav av søle og gjørme klare seg gjennom kampen mot koronaviruset uten den medisinske hjelpen de fleste vestlige samfunn tross alt har å tilby sine innbyggere? Ekspertene advarer mot massedød.

Europas skam

I dag – onsdag – arrangeres en demonstrasjon på nettet. Kravet er at barnefamilier skal evakueres fra Europas største flyktningleir. Alle de store hjelpeorganisasjonene støtter opp om demonstrasjonen. Det bør du også.

Moria-leiren er Europas skam, og det kan fortsatt bli verre om ingen gjør noe. Ikke bare den greske regjeringen har ansvar for det som skjer. Myndighetene i alle land som kan bidra har et stort ansvar. Også her hos oss i Norge.

Det har i lang tid blitt etterlyst handlekraft fra vår egen regjering, men lite har skjedd. Da må vi som enkeltindivider ta grep. Vi har muligheten til å påvirke på ulike måter. Vi kan ikke sitte stille og se på at barn og voksne dør i skammens flyktningleir. Med koronaepidemien over oss vet vi hva som vil skje når den rammer Moria for fullt.

Signer oppropet

Det er da man bør ta frem de gode verdiene, de som Verdikommisjonen ville ha frem, og som jeg tenker bor i oss alle, og gjøre noe for disse menneskene. Signer oppropet som i dag vil bli spredd på nettet, og vise alle personer med makt at vi er mange som bryr oss.

Klarer vi ikke å vise omsorg nå, kan det kanskje være på sin plass med en ny Verdikommisjon. For da trenger vi opplæring i å være medmennesker.