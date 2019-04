Under halvparten av de nylige tildelingene fra Statens kunstnerstipend gikk til Oslo. Og flere fylker hadde høyere innvilgelsesprosent enn hovedstaden. Det skulle man ikke tro når man leser Zahls kommentar i Aftenbladet 4. april.

Statens kunstnerstipend forvalter en rekke ulike ordninger, men Zahl tar utelukkende for seg den ordningen som kalles arbeidsstipend. Det er en ordning som utgjør mindre enn halvparten av Statens kunstnerstipends totale budsjett. Men det er nok også den ordningen som passer best til Zahls egen oppfatning av at Oslo-baserte kunstnere gis fordeler i det statlige stipendsystemet.

7,4 prosent fra Rogaland

Om man ser alle ordningene under ett, gikk 25 av tildelingene i den siste runden til Rogaland. Det kom inn 340 søknader fra fylket, noe som betyr at 7,4 prosent av søknadene ble innvilget. Det er lavere enn Oslo, der 11,1 prosent av søknadene ble innvilget. Samtidig ligger Oslo lavere enn både Troms (14,8 prosent), Hedmark (12,6 prosent) og Oppland (12 prosent). Sett over hele landet blir 10 prosent av søknadene innvilget. Når Zahl skriver at det er «nesten umulig å nå gjennom i det statlige stipendsystemet hvis du bor et annet sted enn i Oslo,» så tar han rett og slett feil.

Må gi hele bildet

Stipendene tildeles etter innstilling fra 23 sakkyndige stipendkomiteer, med medlemmer fra hele landet, og det er kun kunstnerisk kvalitet og aktivitet som vektlegges når stipendene tildeles. Det er ingen fordel eller ulempe å bo verken i Rogaland, Oslo eller Troms. Jan Zahl skal ha ros for at han kikker oss i kortene. Men neste gang håper jeg han viser leserne hele bildet av Statens kunstnerstipend.