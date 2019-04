Jeg vet ikke hvilke vurderinger som er gjort i behandlingen av din sønn, men jeg vil gjerne forklare hvorfor vi har endret loven og hva det innebærer. Det stemmer at det har blitt vanskeligere å bruke tvang i psykisk helsevern. Men det er fortsatt tillatt å bruke tvang hvis pasienten er så syk at han eller hun ikke kan ta beslutninger på egne vegne. Det er også tillatt å bruke tvang hvis det er fare for at pasienten kan skade andre eller ta sitt eget liv.

Siste utvei

Vi har dessverre sett for mye bruk av tvang og feil bruk av tvang i den norske helsetjenesten. Tvang er den alvorligste formen for makt et samfunn kan bruke overfor alvorlig syke mennesker. Det kan forsterke angsten for henne som er engstelig og forsterke ydmykelsen for ham som har blitt ydmyket. Det kan føre til at syke mennesker mister tillit til helsetjenesten. Tvang må derfor være siste utvei etter at alle alternativer er prøvd, og viser seg å ikke fungere.

Jeg er enig i at det beste hadde vært å få ned bruken av tvang ved å endre holdninger og arbeidsmåter framfor å endre lover. Men det har blitt prøvd i mange år uten resultater. Da den siste strategien for mindre bruk av tvang ble avsluttet i 2015, var bruken av tvang like høy som da strategien ble lansert i 2012. Vi måtte ta grep for å få ned tvangsbruken, og vi endret derfor loven for å styrke pasientenes medbestemmelse og rettssikkerhet. Det var en endring som ble anbefalt av et utvalg der det satt både fagfolk fra helsetjenesten, jurister og representanter for pasienter og pårørende.

Arbeider målrettet

Dette er langt fra det eneste vi gjør. Arbeidet for å endre holdninger og arbeidsmåter fortsetter. Jeg håper og tror vi er på rett vei. Det skjer mye bra i helsetjenesten dette området. Vi ser at fagfolk arbeider målrettet for å få ned bruken av tvang.

Det er riktig å bruke tvang når vi frykter at mennesker er til fare for sitt eget liv. Men det er vanskelig å gjøre slike vurderinger, selv for erfarne fagfolk. Hvis vi skal bruke tvang for å være på den sikre siden, ender vi med å bruke tvang på veldig mange mennesker. Vi ender med å påføre mennesker som allerede har det vondt, mer smerte. Det kan vi ikke, og det skal vi ikke.

Føler med deg

Du ber meg få tilbake hjertet og fornuften i behandlingen av psykisk syke mennesker. Jeg kan forsikre deg om at jeg har begge deler i behold – og at jeg bruker dem i arbeidet med å skape bedre helsetjenester for mennesker som strever med psykiske lidelser.

Jeg føler med deg i tapet av en elsket sønn.