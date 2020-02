La fylkeskommunen overta Greater Stavangers kompetanse

DEBATT: Fylkeskommunen har fått styrket sin rolle som samfunnsutvikler. I Greater Stavanger henger det og dingler mulighetsutviklere som skal avvikles. Er det ikke bare å virksomhetsoverføre dem til fylkeskommunen?

– Fylkesordfører Marianne Chesak, utnytt muligheten til å styrke rollen som samfunnsutvikler, og ta over ansvaret for de ansatte i Greater Stavanger, skriver Einar Brandsdal. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Einar Brandsdal Statsviter, Sandnes

Den som ser vinn-vinn situasjoner og har kraft og list til å utnytte dem, blir oftest seierherre. Fylkeskommunen er nå under omforming. Reformen er solgt inn under faneord som at regionens rolle som samfunnsutvikler skal styrkes, samhandlingen med den regionale stat skal bedres, den skal utvikles som demokratisk arena og få mer frihet til å påta seg nye oppgaver. Det skal ikke store analyseferdighetene til for å se at vi i vårt distrikt har en annen organisasjon som innehar de samme oppgavene, med unntak av at den nok er mindre demokratisk, nemlig Greater Stavanger.

Samme rollen

La historie være historie og erkjenn at i dag utfører Greater Stavanger og fylkeskommunen den samme rollen. De har heller ikke så ulike nedslagsfelter. Når den ene skal bygge opp de oppgavene som den andre skal bygge ned, er det vel bare å utnytte vinn-vinn muligheten og overføre dem som ønsker det. Om det i juridisk forstand kan kalles virksomhetsovertakelse, er flisespikkeri. Prinsippene for virksomhetsovertakelse kan benyttes.

Ansvar flyter

I Aftenbladet 6. februar var overskriften «Usikkert hva som skjer med de ansatte i Greater Stavanger». Omstillinger der de ansatte er usikre fra første stund, ender sjelden bra. Det oser bekymringer og lovnader uten løsninger fra alle i styret. Det er et dårlig tegn. Da går tiden, de ansattes rettigheter blir problematisert og ansvar flyter. Administrerende direktør Kristin Reitan Husebø og styreleder Dag Mossige har det formelle ansvaret, men de har ingen løsning. Det har fylkeskommunen. Marianne Chesak, utnytt muligheten til å styrke rollen som samfunnsutvikler, og ta over ansvaret for de ansatte i Greater Stavanger.

