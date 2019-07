Nytt teater i Paradis bør utredes

Vi støtter derfor i utgangspunktet sivilarkitekt Live Grams forslag om å bygge et nytt teater i Paradis (Aftenbladet 18. juni 2019). Dette vil også tilfredsstille teaterets behov for mye større plass.

Og vi ser derfor mange fordeler ved å undersøke mulighetene for å plassere teateret i Paradis. Å lage en mulighetsstudie for å se om det lar seg gjøre å plassere Rogaland Teater i Paradis, er ikke ensbetydende med å forkaste ideene som allerede er presentert. Og vi er selvsagt også nødt til å se hvor mye det vil koste å bygge teateret på ny tomt.

Grundige vurderinger må til

Helen & Hards mulighetsstudie er ferdigstilt, men det betyr ikke at prosessen over. Ifølge Aftenbladet understreker de selv at det trengs flere avklaringer, både med hensyn til tomt og området rundt, før en eventuell arkitektkonkurranse kan avgjøres. Og selv om det er mulig å bygge nytt teater på høyden ved Stavanger Museum i Kannik, betyr det at det er klokt? Vi snakker her om byens fremtid, og byplanlegging krever grundige og seriøse diskusjoner. Det handler tross alt om både nåtid og framtid, og de avgjørelsene vi tar nå vil sannsynligvis prege bybildet noen hundre år fram i tid.

Derfor ønsker vi oss en mulighetsstudie av Paradis som en sårt tiltrengt utvidelse av sentrumskjernen, og et nytt offentlig rom for alle byens innbyggere. For sentrumskjernen er fylt til randen, og vil ikke også teateret vinne på en sentrumsnær plassering ved Hillevågsvatnet, fremfor å bli inneklemt i den overfylte sentrumskjernen? Og hvordan vil et moderne signalbygg egentlig gjøre seg i den klassiske bebyggelsen på høyden ovenfor Kannik? Det kan selvsagt fungere, men blir en krevende arkitektonisk jobb.

Fordelene med Paradis

Paradis ligger mellom sentrum og Hillevåg bydel, en av bydelene som skårer lavest på levekårsundersøkelsen. Et nærliggende kulturtilbud, samt utvidet offentlig rom med ulike fritidstilbud og andre aktivitetsmuligheter, vil være en stor ressurs for barn og ungdom i området. Dette kan også bidra til økt velferd.

På Stavanger kommunes nettsider kan vi lese: «Hillevåg er et av de viktigste områdene for byutviklingsstrategien i Stavanger, og vil være med på å legge grunnlaget for det som skal skje i bybåndet og langs bussveien. Hillevåg kan per i dag sies å være der Storhaug Øst var for 10 år siden.»

Paradis tilhører Stavangers innbyggere. Det bør utvikles til et offentlig rom med skole, barnehager, uteområder og kulturtilbud. Og om teateret kan være en kulturell katalysator i et område med sosiale og økonomiske utfordringer, samtidig som at sentrumskjernen utvides, og teateret selv får utvikle seg i nytt bygg med nok plass og sjøutsikt, – ja, da har vi oss et Kinderegg.

Enormt potensial, ikke for sent

Og hvorfor ikke også ha en badeplass, slik som på Tjuvholmen i Oslo? Hele området må kunne tilby like lett tilgjengelige lavterskeltilbud for både rullestolbrukere og barnevogner, og knyttes sammen med resten av bydelene med et godt kollektivtilbud. Rødt mener at Paradis har et enormt potensial, og vi bør undersøke alle gode ideer og løsninger før vi foretar oss noe.

Og så lenge hverken teateret eller Røkkes kontorbygg har lagt ned sin første byggestein, er det ikke for sent å undersøke potensialet et voksende Stavanger har, og undersøke hvordan vi best kan forme en by som er spennende, funksjonell og full av liv, en by mange generasjoner fremover vil ha glede av.