Koronakrisen får fram et uheldig konkurranseinstinkt i Norden

KRISEHÅNDTERING: Koronapandemien har utviklet seg til en uheldig, mediedrevet konkurranse om hvem som håndterer krisen best i Norden.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Er det 1–0 til Sverige som kan reise fritt uten karantene i et pandemipreget og nedstengt Europa? Eller er det 1–0 til Norge som har etablert et effektivt system for å overvåke og følge opp smittespredning? Foto: Naina Helén Jåma/TT Nyhetsbyrån / TT NYHETSBYRÅN

Debattinnlegg

Charlotta Schaefer Hafrsfjord

I mange søskenforhold pågår til tider en mer eller mindre uttalt konkurranse. Kanskje mest tydelig i barndomsårene. Vi skaper våre egne veier i livet, påvirkes av dem vi møter på veien, og utvikler delvis nye verdisett og preferanser.

Men vi blir aldri helt frie fra dem vi har en sterkt sammenflettet fortid med. Forholdet til søsken blir vi minnet på gjentatte ganger gjennom livet. Kanskje særlig når vi ønsker å fremheve selvstendighet eller prestasjon. Søskenforhold er like aktuelle for individer som for nasjoner, bygder og partier. Koronapandemien har blåst liv i alle de utfordringer som finnes i et søskenforhold og det gjør litt vondt for oss som ønsker at familien skal holde sammen.

Det sort får, Sverige

Sverige er utnevnt til det ‘svarte får’ av samtlige nordiske land, men er selvfølgelig altfor stolt til å innrømme det selv. Samtidig som grensekontroller skjerpes og trafikken over både Øresundbroen og Svinesundsbroen er historisk lave, ler svenskene av nordmenn som ikke kan reise fritt, men må rette seg etter trafikklyssignalene rødt, gult og grønt.

Betyr det at det er 1–0 til Sverige som kan reise fritt uten karantene i et pandemipreget og nedstengt Europa? Eller er det 1–0 til Norge som har etablert et effektivt system for å overvåke og følge opp smittespredning?

Ifølge danske aviser er det 1–0 til Danmark for å ha tatt seg igjennom våren uten at verken sykehusene eller økonomien har klappet sammen.

Nordiske medier har i år bidratt sterkt til å piske opp konkurranseforholdet om hvem som håndterer pandemien best blant de nordiske søsknene. Her er det 1–0 til norske Dagbladet. Det er problematisk ettersom hele grunnlaget for å lære og sette seg inn i andres perspektiv, viskes ut av at pandemien fremstår som en konkurranse der én vinnere skal kåres.

Alle tror de er vinnere

Den medieskapte konkurransen blir enda mer problematisk av at samtlige land lever i troen på at de selv er vinneren som står på toppen av hierarkiet. Janteloven er et velkjent fenomen i både Danmark, Norge og Sverige, men den går jammen hånd i hånd med selvgodheten. Selvgodheten som viser seg i en tro på at alt er best i mitt eget land, enten det gjelder velferdsstaten eller markedsøkonomien. Søskendynamikken blomstrer når storebror helst ikke vil anerkjenne at lillebror kan ha noen gode poenger. Og lillebror er ikke lenger så avhengig eller respektfull mot storebror, siden lillebror nå har mye mer penger i banken.

Sverige har i flere tiår akslet storebrorsrollen godt. Nå må landet leve med at nabolandene ikke lengre ser Sverige som en politisk- og forvaltningsmessig rollemodell. Det kom tydelig fram under flyktningkrisen i 2015, da både danske, norske og finske medier rapporterte om Sverige som et skrekkeksempel, samtidig som svensk mediene lurte på hvorfor ikke andre land ønsket å gjøre mer.

Det såre morshjertet

Ingen mor liker at barna krangler og helst vil hun bagatellisere det hele som en kjærlig lek. Det er dessverre ikke slik at det alltid er moren som har rett. og ofte velger hun heller å fornekte de dype konfliktene.

Moren i dette tilfellet er alle oss som har familier og tilhørighet i flere nordiske land og derfor føler behov for å være den diplomatiske stemmen i krisen. Nedsettende vinklinger i mediene kan vi leve med, men stengte grenser som bidrar til større fremmedgjøring mellom de nordiske land, er sårt for et morshjerte som verken kan eller vil velge side.

Hvordan situasjonen vil ende er det ingen som kan forutsi. Kriser gjør at vi først og fremst må konsentrere oss som egen overlevelse. Håpet er at vi etter hvert kan løfte blikket og se oss rundt uten at vinnerskallen tar over. Harmoniske søsken har rom for uenighet, men også for å lære av hverandre.

Nordiske medier har i år bidratt sterkt til å piske opp konkurranseforholdet om hvem som håndterer pandemien best blant de nordiske søsknene.