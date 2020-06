Bilfrie gater gir mer trivsel og handel

DEBATT: Bilister legger igjen mindre penger i sentrum per uke eller år sammenliknet med gående, syklende og kollektivreisende.

Debattinnlegg

Håkon Fossmark Kommunestyremedlem i Stavanger (MDG)

Høyres John Petter Hernes og Ingebjørg Folgerø har ikke helt forstått grønn politikk, verken innen byutvikling eller klima, slik jeg leser innlegget i Aftenbladet 30. mai.

I Stavanger sentrum åpner vi flere gater for mennesker, syklister, byliv og lek. Vi inviterer serveringssteder til å flytte ut i gatene. Dette for å skape mer trivsel, besøk og handel i sentrum.

Parkeringsplasser skal erstattes med uteservering, parker, lekeplasser, trær, vann og grønne byrom. Begrunnelsen er lik: Jo triveligere og mer attraktivt i sentrum, jo mer besøk og handel.

Mer handel

Det vil fremdeles være mulig å kjøre for de som ønsker det, men som Statens vegvesen har vist i sin rapport «Hva betyr gateparkering for handelen», er det utvalg av butikker og serveringssteder, samt atmosfære, som trekker kunder til sentrum. Parkering er en mindre viktig faktor.

Rapporten viser også at bilister legger igjen mindre penger per uke eller år sammenliknet med gående, syklende og kollektivreisende.

Renere by

En slik sentrumsutvikling legger til rette for at fastboende, turister og næringsliv vil ønske seg til sentrum. Dette – kombinert med gode klimatiltak, som å gjøre busser, biler, lastebiler, gravemaskiner, anleggsmaskiner, drosjer båter og ferjer utslippsfrie, samtidig som trafikken reduseres – vil gjøre Stavanger til en bedre og renere by for oss alle.

Samtidig kan vi nå målet om å redusere utslippene i Stavanger med 80 prosent – en politikk de fleste av Høyres representanter stemte mot. Nettopp derfor er det bra at vi har fått et nytt flertall i Stavanger, hvor det er enighet om at grønn politikk skal prioriteres, og at disse målene skal nås.