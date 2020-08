Eldre uten nett aner ikke hva som går på kino

KINOBESØK: Kinosjefen i Stavanger er bekymret for et dårlig kinobesøk. Det har vært en nedgang på 80 prosent siden mars. Jeg tror ikke at nedgangen skyldes manglende Hollywoodfilmer.

Brevskriveren drømmer seg tilbake til den tiden da det var utstillingsmontre over hele byen med plakater som reklamerte for aktuelle kinofilmer. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Magne Sagvaag Stavanger

Kinosjefen bør ta seg et grunnleggende kurs i markedsføring. Det

averteres ikke lenger i avisen hvilke filmer som står på programmet og når forestillingene begynner. For å finne ut dette, må en inn på www.odeon.no hvor en kan se programmet når forestillingene begynner, samt bestille billetter.

Hva med alle de som ikke har datamaskin hvor en kan få oversikt hvilke filmer som går og når filmene begynner?

Det er flere eldre mennesker som liker å gå på kino. Disse menneskene

har ingen mulighet i dag til å finne ut hvilke filmer som står på programmet uten å møte opp i kulturhuset. Dette er helt uholdbart. I den smale og rotete annonsen som kinoene hadde før pandemien, var det ikke engang oppført et telefonnummer som en kunne ringe for å bestille billetter for dem som ikke har datamaskin.

I min ungdom var det store utstillingsmontere på strategiske steder rundt i byen med plakater over hvilke filmer som stod på programmet.Det var dengang det.

Mitt råd til kinosjefen er derfor, få tilbake forståelige kinoannonser i avisene, ta hensyn til alle dem som ikke har datamaskin og før opp et telefonnummer de kan ringe, slik at også disse får en mulighet til få bestilt billett uten å måtte møte opp personlig i kulturhuset. Jeg er helt overbevist om at det vil få besøktallene opp.