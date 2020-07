Hva skjer i familien når ferieidyllen sprekker?

Det er for mange godt med noen ukers ferie med senket skuldre og lading av batteriene. Men sommerferien er ikke nødvendigvis alltid like lett for alle.

Sånn vil vi ha det, men av og til stemmer ikke virkeligheten med drømmene. Da er det lurt å søke råd hos familieverntjenesten, skriver Stig Arne Thune. Foto: Geir Sveen

Stig Arne Thune Avdelingsdirektør Bufetat region vest

«Det var solnedgang

det var latter det var sang

det var sommerfri

det var sjø og magi

Det var deg og det var meg

det var minner som aldri vil dø

Det var evighet

Og en sol som farget himmelen rød»

Musikkgruppen Postgirobygget oppsummerer manges sommerdrømmer i disse ordene.

Mange skal reise til hytta, besøke svigerforeldre, besøke venner i øst og i vest. Så har man ladekøer, ferjekøer, flyrestriksjoner grunnet korona, barna vil til badeland.

Stig Arne Thune.

Når ferien buklander

Man har mål om å sykle langt og lenger enn langt, man skal selvsagt grille de lekreste sommerrettene, kanskje bestige en topp eller tre for sin egen del, – men og for å sanke mange likes på Facebook. Høye ferieforventninger kan gi stor fallhøyde, det er derfor viktig at man avklarer og snakker om hverandres forventninger, både før og i ferien.

En god ferie er en god investering gjennom både felles opplevelser, nærhet og batteri-lading. Men dersom ferien ikke innfrir fordi tidsskjemaet sprekker og planer går «ad undas», står skuffelsene gjerne i kø. Irritasjonen kan stige, og mange par kan erfare uventede problemer som blir vanskelige å håndtere alene.

Det er her familievernet kommer inn i bildet. Familieverntjenesten er et gratis lavterskeltilbud for dem som ønsker hjelp med vansker i sin parrelasjon eller familie.

Vi kan hjelpe

Målet er å kunne gi raskt og lett tilgjengelig faglig hjelp. I mandatet vårt heter det blant annet at vi skal både forebygge og avhjelpe mellommenneskelige vansker i familien, samt styrke familierelasjoner og barns oppvekstvilkår.

At tjenesten er et lavterskeltilbud innebærer i denne sammenhengen at du er sikret anonymitet, du møter erfarne terapeuter med solid tverrfaglig kompetanse og det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre.

Vi har mål om å gi rask og god hjelp, fordi vi vet at det nytter. Og jo tidligere man oppsøker hjelp, desto større muligheter for at små problemer ikke blir store og uoverstigelige. Velkommen til å ta kontakt. Vi er her for dere.