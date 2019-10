Blå by, med bommen åpen for de røde

Flertallspartiene fikk innvalgt 32 mandater og manglet to mandater på å beholde flertallet i Stavanger som krever 34 mandater. Men det var ikke først og fremst de rød-røde i opposisjonen som vant. Det var ingen rød-grønn bølge i Stavanger. De rød-grønne partiene i opposisjon fikk inn 29 mandater, en moderat fremgang på tre mandater fra 2015. Men de var fremdeles mindre enn flertallspartiene.

Kom fra borgerlig side

Valgets vinner var nei til bompengepartiet som havnet på vippen – med en fremgang på tre mandater til totalt seks i det nye bystyret. Det vi vet fra bakgrunnstallene på de siste målingene, er at om lag 60-80 prosent av FNB sine velgere kom fra borgerlig side. Mange av dem hadde nok ikke sett for seg at FNB ville hjelpe Ap til makten, med sosialister og kommunister med på lasset.

Det er verdt å merke seg at flertallspartiene hadde 34.000 stemmer mot de rød-grønnes 30.157 stemmer. Men det var FNB sine 6600 stemmer som sikret de rød-grønne deres flertall. Det er ingen tvil om at den borgerlige siden i Stavanger ble svekket. Totalt gikk de fire partiene i regjering tilbake med åtte mandater. Men de borgerlige i Stavanger var likevel den klart sterkeste borgerlige blokken av alle storbyene i Norge, inkludert Tromsø.

Det var FNB sine 6600 stemmer som sikret de rød-grønne deres flertall.

Rødt forsynte seg

Selv om Ap holdt stand bedre i Stavanger enn noen av de andre storbyene – gjorde Sv og MDG det betydelig dårligere i Stavanger enn i de andre storbyene, og vant ingen nye mandater. Den mandatgevinsten kom derimot for fult hos Rødt, som egenhendig forsynte seg av alle mandatene venstresiden i Stavanger vant.

Bakgrunnstallene fra de siste målingene viser at Rødt er i pluss mot alle de andre venstrepartiene, det er disse som har blødd velgere, innenfor blokken først og fremst. Det kan også virke som om Rødt har lykkes å mobilisere noen røde protestvelgere, spesielt på Storhaug og i Eiganes krets. I Eiganes knyttet til cruiseskipene (valgkretsen omfatter alle som bor på vestsiden av Vågen), og på Storhaug i kampen rundt Paradis.

I innspurten av valgkampen klarte Frp å heve seg noe – opp fra svært dårlige målinger før bomsaken ble avgjort i regjeringen. Høyre var tydeligvis i en mobiliseringsfase – og fikk langt flere stemmer på valgdagen enn blant forhåndsstemmene. Mens Rødt, MDG og Sv hadde helt motsatt tendens. Mye høyere oppslutning blant forhåndsstemmene enn på valgdagen. Det siste gjelder også FNB.

Protestvelgerne strømmet på

Den store endringen ved dette valget var den kraftige økningen i valgdeltagelse. Den gikk mye kraftigere opp denne gangen enn for eksempel i 2011 etter angrepene i Oslo og på Utøya. Og fellesnevneren der vi ser en kraftig økning er bomsaken. Konstant trøkk på denne saken i alle mediene bidro til en økt mobilisering og en sterk økning i valgdeltagelsen. Protestvelgerne strømmet på.

Valgdeltagelsen gikk opp fra 58,3 prosent i 2015 til hele 66,1 prosent i 2019. Det utgjør en forskjell i antall velgere på ca. 5000, hvis vi tar hensyn til at Rennesøy og Finnøy kommune nå er en del av Stavanger. Bare FNB alene økte antallet velgere med over 4000 fra 2015 til i år.

Vil det vare?

Spørsmålet er om dette hoppet i valgdeltagelse vil vare, eller om det vil synke nedover igjen i de kommende valgene. Jeg heller nok mer mot det siste, hvis det ikke igjen er saker som får så massiv eksponering som bomsaken gjorde denne gangen.

Valgresultatet viser at Stavanger ikke er blitt en rød-grønn by – men at det er en sterk borgerlig blokk som står i opposisjon mot de rød-grønne som denne gangen får hjelp av mandatene til FNB for å lage et nytt politisk flertall. Mandater som i stor utstrekning er stemt frem av velgere som kom fra de borgerlige partiene. Det er det viktig for oss å merke oss, – men det er også viktig å merke seg for de som stemte på FNB. At de får en annen kurs denne gangen. Og om fire år får de vurdere om det var det de ønsket seg.

Stavanger er fremdeles en blå by i Norge. Vi vil jobbe hardt i opposisjon for å vise frem vårt alternativ. Høyre gjorde et for dårlig valg til at vi fikk fortsette samarbeidet med våre allierte og beholde ordføreren. Men som det største opposisjonspartiet vil vi være tydelige, konstruktive og ambisiøse på byens vegne. Velgere er kun til låns i fireårsperioder – og jeg lukter konturene av et #skifte2023 allerede.