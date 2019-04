Det bekymrer oss at stadig flere partier vil bruke mer penger og samtidig legge ned næringene som gir inntektene. Få står opp for den enorme verdiskapingen og velferden vår største næring bidrar til.

Store inntekter for fellesskapet

Både FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået har understreket at det også innenfor Paris-avtalen er rom for norsk olje og gass. Vi har verdens laveste utslipp og regjeringen legger til rette for karbonfangst og offshore vind, som på sikt kan gjøre produksjonen utslippsfri. I Europa bidrar norsk naturgass til å utkonkurrere skitten kullkraft. Det gir bedre klima og store inntekter til fellesskapet Norge.

For at vi skal kunne bevare dagens jobber og kutte utslipp, er det viktig at næringen får tilgang på nye felt. Vi trenger nye prosjekter og bør undersøke mulighetene langs hele den norske gullkysten. Det bør på sikt også gjelde Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Bærekraftig aktivitet her vil kunne sikre mange jobber og store inntekter for fellesskapet.

I 50 år har Høyre og Ap stått sammen om de lange linjene i petroleumspolitikken. Det har gitt forutsigbarhet og vært en styrke for landet. Nå ser vi dessverre at sentrale Ap-politikere nasjonalt og lokalt stadig oftere angriper petroleumspolitikken.

29. mars kunne vi lese i Aftenbladet Hege H. Liadals forsøk på brannslukking, der hun skrøt av at Ap ville konsekvensutrede LoVeSe. Heller ikke her skulle de vise seg å være forutsigbare. Noen få uker senere endret de politikk for vår største næring, midt i en stortingsperiode. Nå vil de begrense antall mulige leteområder, og dermed gi Norge mindre handlingsrom til å sikre jobber og aktivitet langs kysten i fremtiden.

Krevende for begge sider

Det er krevende å få til konsekvensutredning både på høyre- og venstresiden i norsk politikk. Samtidig blir kampen langt vanskeligere når Ap gir opp og det ikke lenger er flertall for saken på Stortinget. Dessuten har Ap i fremtidige forhandlinger (måtte det være lenge til) allerede gitt MDG, SV og Rødt en av seirene på forhånd. Deres mørkerøde allierte kommer nå til å kreve mer og gyve løs på resten av oljepolitikken og jobbene i regionen. Høyre vil ikke gi opp kampen for forutsigbarhet for vår største næring.