Klimautslippene går ned – for tredje år på rad

DEBATT: Stavanger har som mål å redusere klimautslippene med 80 prosent innen 2030. Urealistisk, mener kritikerne. Realistisk og helt nødvendig, mener jeg.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Det må bli enda lettere å velge buss, sykkel og gange. Heldigvis bygges det bussvei og sykkelveier som aldri før på Nord-Jæren», skriver Håkon Fossmark i MDG. Her fra bussveien i Hillevåg. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Håkon Fossmark Kommunestyrerepresentant, Stavanger MDG

Ferske tall fra Miljødirektoratet viser at vi er på god vei: Klimautslippene i Stavanger har gått ned med 16,3 prosent de siste tre årene.

Nedgangen fra 2015 til 2018 (tallene har halvannet års forsinkelse), er et resultat av mange gode vedtak av det forrige bystyret i Stavanger. I tillegg har vi et næringsliv som omstiller seg – og innbyggere som tar klimavennlige valg. Det er likevel langt igjen til målet. Skal vi nå målet, kreves enda mer og bedre klima- og miljøpolitikk. Derfor er Miljøpartiet De Grønne en del av flertallet i Stavanger, som står sammen om å levere.

Elektrifisere sjøfarten

I Stavanger står biler og båter, altså transport på vei og sjø, for nesten 70 prosent av utslippene. Klarer vi å elektrifisere sjøfarten, og her er flere gode prosjekt på gang, vil det være et stort og viktig bidrag. Det samme gjelder bilene, her må nær sagt alle gå på strøm, i tillegg må det bli enda lettere å velge buss, sykkel og gange. Heldigvis bygges det bussvei og sykkelveier som aldri før på Nord-Jæren.

I Oslo har alle partier, med unntak av Frp og FNB, vedtatt at alle personbiler, varebiler og kollektivtrafikk skal være utslippsfrie i løpet av det neste tiåret. Bensin og diesel blir forbudt i byen. Ferdsel på fjorden skal også bli elektrisk.

Bedre by

Her har vi noe å strekke oss etter i Stavanger. Klarer vi det, kan vi nå målet vårt innen 2030. Og på den måten gjøre Stavanger til en enda grønnere, livligere og bedre by – for mennesker og miljø.