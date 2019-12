Uforutsigbarhet fra det røde flertallet

DEBATT: Uforutsigbarheten til det røde flertallet i Stavanger ødelegger for næringslivet, og det ødelegger for boligutbyggingen i kommunen vår.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Illustrasjon av den planlagte utbyggingen på Madla, ikke langt fra Møllebukta. Revheimsveien ligger i nedre bildekant, til høyre bebyggelsen i Madlaleiren. Foto: Hafrsby AS

Debattinnlegg

Kjartan Alexander Lunde Medlem av utvalg for by- og samfunnsutvikling i Stavanger (V)

Stavanger trenger gode, nye boligområder hvor folk ønsker å etablere seg. Det har vært bred enighet om at Madla-Revheim skal utvikles til et flott boligområde. Venstre ønsker å bygge en barnevennlig by, og Madla-Revheim er nettopp med å skape dette. Et område som vil gi plass til tusenvis av nye siddiser, store som små, med skoler og barnehage i nærheten, boliger i ulike størrelser, og nærhet til gode friområder. I tillegg kommer den Bussveien like forbi sammen med ny flott sykkelvei.

Les også – Frykter at hele Madla-Revheim rakner

Bred enighet

Utbyggingen på Madla-Revheim har det vært bred enighet om i bystyret i mangfoldige år, og i løpet av forrige valgperiode ble det laget en områdeplan for utbyggingen av hele området. Her la kommunen og utbyggere inn betydelig med arbeid. Mandag 15. januar 2018 ble områdeplanen vedtatt av bystyret med 64 av 67 stemmer, nesten alle stemte for. Dermed skulle alt ligge til rette for en grei og forutsigbar utbygging.

Bortkastet

Men så kom det nye røde flertallet. Ap, MDG og Rødt stemte for områdeplanen i januar 2018, uten noen merknader eller tilleggsforslag. Dermed ble det satt i gang arbeid for flere millioner kroner på arkitekter og detaljregulering. Alt arbeidet er godt innenfor rammene av områdeplanen. Men i november tok det nye røde flertallet en skikkelig u-sving fra det de hadde vedtatt tidligere. I kjapp vending vraket de et forslag som var helt i tråd med måltallene i områdeplanen. Det gjør at flere millioner som brukt på arkitekter og planlegging nå er bortkastet.

Uforutsigbarheten ødelegger for næringslivet, og det ødelegger for boligutbyggingen i kommunen vår. Madla-Revheim har potensial til å bli et flott og attraktivt boligområde som vil kunne tiltrekke seg barnefamilier. Det har Venstre og flertallet i bystyret de foregående årene vært med å sikre. Men hvis ikke det røde flertallet slutter med uforutsigbare vendinger, så spørs om noen i regionen vår tør å bygge ut videre. Det vil i så fall være veldig synd for familier som ønsker å etablere seg i Stavanger.

Les også LES OGSÅ: Vil bygge mindre tett på Madla-Revheim

Les også LES OGSÅ: En Hafrsby tar form på Madla