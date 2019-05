Privatisering gir ikke feil prioritering, Ap

Siden jeg tok over som helseminister i 2013 har ventetidene gått ned med 15 dager, og antall pasienter som venter på oppstart av helsehjelp har gått ned med 63.000. Årsaken til dette er blant annet fordi vi har styrket sykehusøkonomien og innført fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Regjeringen stimulerer sykehusene til å bli mer effektive. Derfor innførte vi Fritt behandlingsvalg. Reformen gir mer valgfrihet til pasientene, reduserte ventetider – og den stimulerer effektiviteten i offentlige sykehus. Vi gir pasientene rett til å velge behandling hos godkjente private for det offentliges regning. I tillegg øker helseregionene sine kjøp fra private gjennom anbud.

Fritt behandlingsvalg gir pasienten større frihet til å velge den behandlingen som er best for seg eller har kortest ventetid, uavhengig av størrelsen på lommeboken. Regningen tas av det offentlige. Derfor er dette et tiltak som reduserer folks behov for private helseforsikringer. Ap’s motstand mot valgfrihet er en trussel mot en offentlig, finansiert helsetjeneste.

Vår løsning er for folk flest

Jeg har aldri opplevd at Ap tar til orde for å forby hverken private helsetilbydere eller privat helseforsikring. Aps modell innebærer derfor at de er til stede, men bare for dem som kan betale for det. Vår løsning er at de er der for folk flest, ved at private aktører kan utføre oppgaver på vegne av det offentlige.

Det utarmer ikke de offentlige sykehusene, slik Sverre Uhlving påstår i Stavanger Aftenblad 6. mai. Det styrker den offentlige helsetjenesten, er en mye mer sosial løsning enn Aps politikk, og motvirker en todelt helsetjeneste.