Eksamen bør ikke legges til en religiøs høytidsdag

Det er tid for muntlig eksamen for 17.000 videregående-elever i Rogaland. I løpet av de neste ukene skal en stor del av elevene vise hva de kan for faglærer og ekstern sensor. Eksamensdatoene varierer, men i år er det mange elever som skal avlegge muntlig eksamen både 5. og 6. juni. I år faller id al-fitr – årets største muslimske høytidsdag – på samme tidspunkt, nemlig onsdag 5. juni. Dette er problematisk for de mange elevene med muslimsk bakgrunn som går på videregående skole i Rogaland.

Intens dag for eleven

I år må dermed muslimske elever i Rogaland avlegge eksamen på årets største muslimske festdag. I tillegg er det andre muslimske elever som må bruke denne festdagen på obligatorisk forberedelse til eksamen. Dagen før alle muntlige eksamener er nemlig obligatorisk skoledag. Her får eleven oppgitt tema for sin eksaminasjon, og skal med veiledning fra faglærer forberede en presentasjon. Dette er en krevende og intens dag for eleven. Arbeidet som legges ned, har mye å si for resultatet, og eleven vet at eksamenskarakteren blir stående på vitnemålet. Den veier like tungt som en standpunktkarakter for opptak til høyere utdanning.

Årets høydepunkt

Skolen gjenspeiler det religiøse mangfoldet som finnes ellers i samfunnet. Blant elevene i videregående skole i Rogaland finnes det et betydelig antall muslimer. Flere av dem har den siste måneden markert ramadan, fastemåneden for muslimer. Ifølge tradisjonen skal man ikke spise eller drikke mellom soloppgang og solnedgang en hel måned. Fastemåneden avsluttes med id al-fitr. For mange norske muslimer er dette årets høydepunkt, og høytiden sammenlignes gjerne med julaften.

Den norske skole er forpliktet til å ivareta religions- og livssynsmangfoldet som finnes blant skoleelevene. Fraværsreglementet for elever i videregående opplæring er klart. Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke, har rett til inntil to dager fri i forbindelse med markering av sine religiøse høytider. Dette fraværet skal ikke føres på vitnemålet. Muslimske elever har med andre ord lovbestemt rett på fri til å feire id al-fitr. Dette hjelper lite når den religiøse høytiden sammenfaller med den obligatoriske forberedelsesdagen til muntlig eksamen.

Må kunne unngås

I likhet med den kristne påskehøytiden varierer tidspunkt for ramadan og id al-fitr fra år til år. Det burde likevel være mulig for fylkeskommunene å ta hensyn til dette når datoer for eksamensavvikling planlegges slik at man unngår at muntlig eksamen legges på de største religiøse høytidsdagene.