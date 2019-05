Sats på legemiddelproduksjon i Norge

Niels Christian Geelmuyden skriver i boka «Pillebefinnende» (side 34) at i 1960 hadde denne industrien dobbel så stor fortjeneste som gjennomsnittet av alle de andre industriene på Fortunes liste over de 500 verdens største virksomhetene. Videre at denne superfortjenesten siden har økt kraftig slik at de 10 legemiddelprodusentene på lista tjente dobbel så mye som de resterende 490 virksomhetene på lista.

Overskudd på 42 prosent

BBC fastslo i 2014 at Pfizer hadde et overskudd på 42 prosent! Denne superprofitten rettferdiggjøres ved de høye kostnadene forbundet med utvikling av nye medisiner, noe som selvsagt er feil. Enhver bedriftsøkonom vet jo at alle kostnader må være tatt med i regnskapet før profitten regnes ut. Legemiddelprodusentene hevder at det ikke ville blitt nye, banebrytende medisiner uten deres langvarige kapitalkrevende forskning. Dette er en ren bløff ettersom deres egne regnskaper viser at de bruker bare ca. 15 prosent av inntektene på forskning, mens de bruker dobbel så mye på reklame! Det er interessant, sier Geelmuyden, at tre av de viktigste medisinske oppdagelsene i det forrige århundre – penicillin, insulin og poliovaksine – var resultater av offentlig finansierte laboratorieforsøk samtidig som mesteparten av de viktigste medisinene er kommet som resultat av offentlig finansiert forskning.

Offentlig finansiert

På bakgrunn av dette og fordi vi har behov for en industri som på sikt kan erstatte oljevirksomheten, bør vi satse på en norsk offentlig finansiert medisinsk industri – et «StatMed» – som ikke bare kan gjøre Norge selvforsynt med medisiner, men som også kan eksportere rimelige kvalitetsmedisiner til fattige land.