DEBATT: 20. november 2019 kunne Kjartan Alexander Lunde Lunde og Venstre skilte med en seier; partiet hadde fått gjennomslag for at alle nye drosjer på Nord-Jæren må være nullutslippskjøretøy. I den forbindelse har jeg noen spørsmål til Lunde og/eller samferdselsutvalget.

«Jeg mener at samferdselsutvalget driver symbolpolitikk og finner et «enkelt» offer», skriver Leiv Kåre Larsen om at alle nye drosjer på Nord-Jæren må være nullutslippskjøretøy. Foto: Privat

Debattinnlegg

1. juli 2020 blir drosjenæringen deregulert. Venstre har vært en pådriver for å gjøre Uber og «bildelingstjenester» lovlig. Venstre uttalte selv i forbindelse med lovendringen at «vi må ta imot mulighetene delingsøkonomien gir oss istedenfor å motarbeide den». Hver en av disse aktørene må likevel ta ut løyve, som nå må være nullutslipp.

Lunde: Hvordan kan du mene at innføring av nullutslippskjøretøy ikke er en motarbeidelse?

Med et slikt etableringshinder, stikk i strid med lovens hensikt, hva får deg til å tro at disse aktørene faktisk vil fortsette å drive med dette – i beste fall – «gråsone»-markedet?

Vi som driver lovlig den dag i dag, har gjerne mer enn én bil. Dette krever ansatte, og vi i næringen forsøker å være konkurransedyktige.

Lunde: Hvem skal ta kostnaden for alle de timene en elektrisk bil må stå til lading i løpet av et døgn?

Man kan selvsagt argumentere for flere biler eller «gå av vakt», men det fjerner ikke kostnaden ved død kapital, tapte inntekter og forverret responstid.

Jeg regner med at samferdselsutvalget ikke forventer at ansatte skal jobbe gratis, ergo er dette en kostnad bedriften forventes å ta – samtidig som bedriften ikke produserer.

Lunde: Hvilke nullutslippskjøretøy ser du for deg at drosjenæringen kan investere i?

Det er kun de dyrere elbilene som klarer et forsvarlig antall kilometer før nødvendig lading. Dette gjør at drosjenæringen på Nord-Jæren må investere i dyrere materiell enn tidligere. I tillegg frarøves selskapene muligheter for innovasjon og differensiering. Tilbake sitter vi igjen med det absurde: Hva tenker samferdselsutvalget om at man må kjøre artister, brudepar og statsråder i elektrisk bil? Ut forsvinner jo både veteranbiler og limousiner. Det finnes heller ingen brukbar elbil til 7-8 passasjerer. Dette er jo et prakteksempel på både delingsøkonomi og miljøbevissthet, to hjertesaker for Venstre. Likevel velger partiet å utføre politisk harakiri.

Lunde: Hvordan mener du at dette kravet til nullutslippskjøretøy skal oppfordre til innovasjon, uten hverken limousin, veteranbiler eller luksuriøse modeller?

Hvordan skal kravet om nullutslippsdrosjer på Nord-Jæren praktiseres? Stavanger lufthavn Sola ligger på Nord-Jæren, men må jo betegnes som et interkommunalt knutepunkt. Man kan kjøre en kunde fra Bryne til Stavanger med «fossilbil», men ikke ta retur? Selv om kunden ønsker den spesifikke sjåfør eller at det er kø i sentrum, så må bilen kjøre ut av området?

Lunde: Hvor er det miljøvennlige og samfunnsnyttige perspektivet i dette?

Videre sier EFTA: «Dersom et tiltak kan begrunnes i et allment hensyn må det videre vurderes om tiltaket er nødvendig eller om det samme kunne vært oppnådd på en mindre inngripende måte». Med så lite forurensing det er fra nye biler, samt lavutslippsbiler som hybrider, så stilles det spørsmål om nullutslippskjøretøy er den eneste løsningen. Når Statistisk Sentralbyrå (SSB) opplyser at utslipp fra veitrafikken er redusert med 10 prosent, understrekes dette ytterligere.

Jeg mener at samferdselsutvalget driver symbolpolitikk og finner et «enkelt» offer. Hvor er kravene om nullutslipp for andre aktører? Ja, til og med kommunens egne biler er ikke underlagt slike krav. Det faller da på sin urimelighet at drosjenæringen skal bli påført et slikt krav, som frarøver oss å drive konkurranse på like vilkår som næringslivet generelt.

Derfor mener jeg samferdselsutvalget driver symbolpolitikk. Dette kravet vil underbygge videre svart arbeid og føre til store skjevheter for de som driver lovlig. Kostnadene blir høyere, innovasjonen mindre – og det fører til høyere priser.

Når man bruker frislipp for å få redusert utslipp, så er jeg redd det bare blir feilslipp.