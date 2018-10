Derfor var det overraskende da Aftenbladet i en artikkel 9. oktober skrev at Equinor jobber for mindre strenge klimareguleringer. Det er jo ikke riktig. Tvert imot.

Equinor var en aktiv pådriver for Paris-avtalen, og vi støtter sterke tiltak for å nå klimamålene. Dette synet gir vi klart uttrykk for så ofte vi kan; i offentligheten, i industrien og overfor myndigheter. For eksempel skrev vi brev til Det hvite hus for å anbefale president Trump å ikke trekke USA fra Paris-avtalen, og så sent som denne uken skrev vi til EU-kommisjonen for å støtte tiltak for raskere reduksjoner av klimagassutslipp.

Roter seg inn i nye feil

Vi har gjort Aftenbladet oppmerksom på feilen. Men heller enn å rette det jeg egentlig tror var en glipp, så roter Aftenbladet seg inn i nye feil.

Aftenbladet presiserer 11. oktober at de burde vist til en gammel artikkel, der en organisasjon som heter InfluenceMap vurderer ulike selskaper og trekker frem at vi er medlem av bransjeforeninger som de mener har hindret klimareguleringer. Men at noen foreninger ikke har samme syn som oss, gir jo ikke grunnlag for Aftenbladets generelle og feilaktige påstand. Også i foreningene vi er medlem av jobber vi for vårt syn; at vi trenger strengere klimareguleringer og sterkere tiltak for å nå klimamålene.

Aftenbladet lykkes ikke helt med presisjonen i sin presisering heller. Der skriver de at InfluenceMap er motstandere av Paris-avtalen. Det blir spennende å se om Aftenbladet retter denne feilen eller om de vil forsøke å presisere seg ut av den også.

Rotet med fakta

En viktig del av Stavanger Aftenblads samfunnsoppdrag er å stille kritiske spørsmål og legge til rette for kritisk debatt om vår virksomhet. Dette gjør Aftenbladet. Oftest med fakta riktig, og med god mulighet til tilsvar. Men denne gangen har de rotet med fakta, ikke gitt rett til samtidig imøtegåelse av sterke beskyldninger - og unnlatt å rette når de ble oppmerksom på feilen.