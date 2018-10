Terese Arnesen Glemminge fra meieriindustriens eget PR- og markedsføringsorgan melk.no, påberoper seg (Aftenbladet 19.10.) autoritet til å fortelle ungdom hva som er sunt og hva som er usunt, og forsøker å gi inntrykk av at kalsium = melkeprodukter.

Kalsium er utvilsomt viktig, men når vi vet at kumelk er langt fra den eneste, og neppe beste eller sunneste kalsiumkilden, lurer vi på om Glemminges framsnakking av kumelk er først og fremst et forsøk på fremme salg av produktet.

Calcium: What’s Best for Your Bones and Health?

Verden har imidlertid gått videre siden «alle» drakk melk på 50-tallet. I 2018 vet vi om mange gode, sunnere og bedre kalsiumkilder enn vi hadde den gangen. Havremelk for eksempel (unntatt økologisk), inneholder akkurat like mye kalsium som kumelk. I tillegg finnes kalsium i mange matvarer, som ulike typer kål, frukter, rotgrønnsaker, bønner og mye annen mat. Det er også en kjennsgjerning at mesteparten av jordens befolkning får sitt kalsium fra andre kilder enn kumelk. Mesteparten av verdens befolkning tåler ikke kumelk en gang, på grunn av melkesukkeret laktose.

Det er ingen hemmelighet at melkekonsumet går stadig nedover blant nordmenn generelt, og ungdom spesielt. Det ser ut som at strategien der man spiller på foreldrenes frykt for å utvikle beinskjørhet, og på denne måten stimulere til økt inntak av melk, har feilet i årevis.

Blir frarådet

Melkeprodukter i de mengder som Glemminge anbefaler, er frarådet av for eksempel Harvard University, som i flere år har oppfordret til å begrense melkeprodukter til en til to porsjoner per dag. Også verdens ledende kreftforskere, WCRF, konkluderer i sin rykende ferske oppsummering at meieriprodukter kan øke risiko for kreft i prostata. I det siste er det også kommet flere studier som viser at kumelk også kan øke risiko for kviser – riktig nok ikke så alvorlig lidelse som kreft, men ganske ubehagelig og helt unødvendig.

Det norske ernæringsrådet sa følgende i sitt kunnskapsgrunnlag for de norske kostrådene fra 2011: «Siden forskning viser at kalsium sannsynligvis har både gunstige og ugunstige effekter, gir ikke de norske kostrådene mengdeanbefalinger for meieriprodukter». De nye, offentlige kostrådene i Belgia fra 2018 sier omtrent det samme.

Fortrenger andre matvarer

Store mengder melkeprodukter vil dessuten fortrenge andre matvarer fra kosten, slik at man går glipp ut av fiber og mange andre sunne plantestoffer.