Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet 2018 foreslått å fjerne dagens regel om at skoleelever har rett til borteboerstipend når de har reisevei på minimum 40 km mellom hjem og skole. I det nye forslaget vil regelen være minimum 60 km mellom hjem og skole.

Belastningen blir for stor

De fleste skoleelevene i distriktet i Rogaland velger i dag å gå på sin nærskole. Reiseveien er for mange av skoleelevene likevel over 40 km per vei. Kollektivtilbudet i distriktene er for dårlig, med få muligheter for å komme seg tur/retur hjem – skole. Ulike sluttidspunkt bidrar til mange timer å vente på bussen hjem. Vi må heller ikke glemme at ungdommene våre er på vei inn i voksenlivet, og de trenger å etablere sitt eget nettverk og valg av fritidsaktiviteter. Når de som skoleelever må gi slipp på verdifull fritid, fordi de alltid må ta bussen hjem – da er det hybel som er det reelle alternativet. Belastningen med å dagpendle blir for stor.

Økonomisk, negative konsekvenser

Borteboerstipendet er i dag kr 4359,- per måned, og dette dekker deler av bo- og livsopphold for de som bor på hybel. Bortfall av borteboerstipendet vil få økonomisk, negative konsekvenser, da det er mange som ikke lengre vil ha råd til å bo på hybel.

På lengre sikt vil vi kunne se andre negative konsekvenser. For distriktsskolene kan ytterste konsekvens av bortfallet av borteboerstipendet føre til at ungdommene heller søker seg inn på skoler i byene. Dette bidrar til å sette det videregående skoletilbudet i distriktene i Rogaland i spill.