Denne uken meldte flere medier (Aftenbladet.no først, mandag kveld, red.mrk.) at Stavanger Frp ville «be landsmøtet utrede ’juridisk abort’, noe som vil gi mannen mulighet til å fraskrive seg alle rettigheter og plikter før barnet blir født».

Så godt som all lovgivning de siste årene knyttet til fars rettigheter ønsker å styrke fars rolle, og anerkjenner i økende grad fars viktige og likeverdige rolle som omsorgsperson. Likevel ønsker altså Stavanger Frp heller å legalisere grums som gir assosiasjoner til tidligere tiders uekte, uønskede barn.

Vi snakker ikke om forbruksvarer, en iPad eller en brødrister, men levende mennesker – som man skal få rett til å si fra seg ansvaret for. Sånn fungerer det faktisk ikke, og forslaget er moralsk forkastelig uansett hvordan man vrir og vender på det.

Om en kvinne blir uplanlagt gravid, vil hun i de aller fleste tilfeller påvirkes av hva barnefar mener og ønsker.

Kvinners rett

«I dag er det bare den ene parten som kan velge å avslutte et foreldreskap», sa Kristoffer Sivertsen, leder av Stavanger Frp til Aftenbladet. Bombenedslaget av en oppdagelse er her altså det at kvinner bestemmer over egen kropp.

Og selvfølgelig er det, når alt kommer til alt, kvinnen som bestemmer om hun skal få barnet hun bærer inni seg eller ikke. Den dagen menn må gå gravide i ni måneder, kjenne barnet bevege seg, gå opp titalls kilo, spy i månedsvis, ha halsbrann 10 timer i døgnet og så presse babyen ut av sitt eget underliv – da skal dere heller få bli med og ta den endelige avgjørelsen.

Om en kvinne blir uplanlagt gravid, vil hun i de aller fleste tilfeller påvirkes av hva barnefar mener og ønsker. Men valget om hva hun vil gjøre med sin egen kropp, og sitt eget liv de neste 18 årene, er til syvende og sist så klart opp til henne.

Beskyttelse fremstilles her kun som kvinnens ansvar, noe som er utdatert og fordummende.

Stygt om kvinner

I all den litteratur og teori jeg har lest om likestilling og feminisme har jeg fortsatt til gode å finne den teorien om at nøkkelen til å oppnå ytterligere likestilling er at far har juridisk rett til å stikke av med halen mellom beina og med loven i hånden ikke ta ansvar for sitt eget kjøtt og blod.

Det ligger en skummel misogyni (hat eller sterke fordommer mot kvinner; red.mrk.) bak deler av begrunnelsen for forslaget, som at «det finnes tilfeller der mannen blir lurt inn i foreldreskap, og det er problematikk rundt prevensjon som ikke er hundre prosent sikker». Sivertsen fronter her enkelte kvinner som den klassiske slangen som lurer og fanger mannen med sin seksualitet.

Men de aller færreste menn har noen gang blitt lurt inn i foreldreskap, og om det så finnes slike enkeltsaker, er det helt irrelevant for det store bildet. De færreste kvinner drømmer om å bli aleneforeldre, men mange velger å ta ansvaret når graviditeten først inntreffer, med eller uten en støttende partner.

Og så til det aller mest latterlig åpenbare i denne saken: Menn kan fint beskytte seg selv fra å bli fedre om man ikke har et ønske om det. Beskyttelse fremstilles her kun som kvinnens ansvar, noe som er utdatert og fordummende. Når graviditeten først er et faktum, er det litt sent å tenke på om beskyttelsen var 100 prosent sikker.

Den gode nyheten er at dette forslaget aldri vil bli lov – men holdningene bak må fortsatt bekjempes.

Hva med barns rettigheter?

Hvordan dette skulle fungert i praksis, uten å krenke andre lover, er vanskelig å se for seg. Kvinnerettigheter ville blitt tråkket i søla, da man ville blitt juridisk ansvarliggjort 100 prosent for et barn hvis far var like mye med på leken. Når skulle far bestemme seg for at han ikke ville være pappa likevel? Etter en måned? Etter fire? Hva om han ombestemmer seg etter å ha vært støttende opprinnelig?

Og hva med barns rettigheter? Barn har rett til å kjenne begge sine foreldre. Begge foreldre har plikt til å forsørge sitt barn. Det er faktisk ikke synd på en mann som må betale barnebidrag. Minstebidraget ligger på 1500 kr i måneden, og det vil synke hvis mors inntekt stiger. En 1000-lapp i måneden vil alle som oppdrar barn i 2018, vite at er nærmest å regne som en symbolsk sum, med tanke på alle utgiftene som er knyttet til å oppdra barn. Det er altså kun spytt i havet av det hovedforsørger vil bidra med.

Den gode nyheten er at dette forslaget aldri vil bli lov – men holdningene bak må fortsatt bekjempes. Vi har heldigvis kommet langt, og både kvinner og barn er bedre beskyttet enn dette.

Hundre år tilbake i tid

Dette forslaget gir også et dårlig bilde av menn, som er ufortjent. De aller fleste menn ønsker å ta så godt vare på sine barn som de kan, og vil neppe kjenne seg igjen i denne beskrivelsen. Det er både intuitivt åpenbart og bevist gjennom tonnevis av forskning, hvor positivt det påvirker barn med tilstedeværende mannlige rollemodeller i livet sitt.

Det er ikke lenge siden 100-års jubileet for De Castbergske barnelover, som i 1915 begynte å likestille barn uavhengig av hvem de var født av. Vi kan ikke i 2018 bevege oss mer enn hundre år tilbake i tid.