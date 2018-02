I innlegget er Haraldsen bekymret for at dette arbeidet «ser ut til å ha stoppet opp». Ja, det er grunn til bekymring over utviklingen i andel menn de siste årene. Vi er ikke i nærheten av målet om 20 prosent menn i norske barnehager.

Optimistisk nasjonalt

Samtidig så vil vi minne Utdanningsforbundet på at i Stavanger så er dette et satsingsområde lokalt, og det er grunn til å være optimistisk nasjonalt etter at det i den nye regjeringsplattformen er prioritert å øke andelen menn.

Venstre tok initiativ i 2017 for en satsing på flere menn i barnehagen i Stavanger. Saken fikk stor pressedekning, og vi fikk vedtatt flere konkrete tiltak. Undres over at Utdanningsforbundet ikke har notert seg disse vedtatte tiltakene. Haraldsen skriver følgende: «Heldigvis har vi aktive politikere i Stavanger som også er bekymret over den lave andelen av menn i byens barnehager. Kommer de med tiltak for å øke andelen menn i barnehagene, vil vi støtte dette.»

Enstemmig oppvekststyre

Tiltakene kom 13. september 2017, og jeg håper at støtten fra Utdanningsforbundet også har en tilbakevirkende kraft. Et enstemmig oppvekststyre vedtok følgende åtte punkt: