Hva skjer på Bekhuskaien når Tauferja legges ned? Fredag 9. februar kunne Aftenbladet fortelle at det politiske flertallet og to statlige rapporter har funnet svaret. Men hva var egentlig spørsmålet?

«Hvilket tomtealternativ er det beste for tinghuset?». Svaret på dette spørsmålet er opplagt når Bekhuskaien er et av alternativene. Men Bekhuskaien er svaret på mange tilsvarende spørsmål. Mange byggeprosjekter ser sultent på denne sentrumsnære tomten. Det er bare å bytte ut tinghus med et annet stort byggeprosjekt:

Hvilket tomtealternativ er best for eventuelt nytt teaterbygg?

Hvilket tomtealternativ er best for multifunksjonelt bryggeri og besøkssenter?

Hvilket tomtealternativ er best for fortsatt havnevirksomhet?

Svaret er gjerne Bekhuskaien.

Bastion mot gatene rundt

For utviklingen av Stavanger må spørsmålet være: Hvilket Bekhusalternativ er best for byen? Svaret er ikke like innlysende, men det er ganske sikkert ikke tinghus. Tinghusets krav til sikkerhet gjør at det ikke kan ligge på Bekhuskaien. Det kan vises med følgende eksempel: I Oslo sentrum lå inntil nylig den amerikanske ambassaden. Med sine gjerder, vakter og sikkerhetssoner bidro det ikke positivt til gatemiljøet. Det er ikke nok at bygget er flott, det var en bastion mot gatene rundt, avvisende og uvennlig. Det var en lettelse da virksomheten flyttet til gardens område utenfor byen og det blir spennende å se hva ny bruk av bygningen kan tilføre byen.

Det åpner seg en flott mulighet når Bekhuskaien frigjøres. Denne muligheten skal brukes å invitere publikum til tomten, å aktivisere området rundt og knytte sammen bydelene på begge sider. Bekhuskaien skal ikke sperres av nå når den endelig åpnes for byen. Men det haster ikke. Det tar tid å utvikle byen, det tar faktisk aldri slutt.

Jeg forventer at en politisk debatt om byutvikling tar hensyn til innspill fra fagfolk og byplanleggere. Da kan ikke spørsmålet være hva det beste for tinghuset er. For det er ikke det beste for byen. Da må spørsmålet være: Kan vi nøye oss med det nest beste alternativet? Eller det tredje beste?

Mange hensyn

Det er kanskje ikke en optimal løsning for domstolene. Men å bygge i by er en avveining av mange hensyn.