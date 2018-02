I planene for tunnel-avslutningen her blir det antydet en mulighet for kø minst 1,5 km inn i selve Ryfast-tunnelen i retning mot Solbakk.

De siste 4 km av tunnelen mot Solbakk har en temmelig bratt stigning på over 7 prosent. Kø i en bratt bakke kan bli mer problematisk og også farligere enn bare en vanlig kø på vannrett vei.

En planskisse viser at når man kommer opp i dagen på Solbakk, så får man cirka et par hundre meter bort til en relativt liten rundkjøring, og ikke mange metrene mot Jørpeland, like ved båthavnen er planlagt, ligger ytterligere en rundkjøring som nok skal lede inn til en parkeringsplass.

Statens Vegvesen

Min påstand er at disse to rundkjøringene vil kunne lage trafikk-kaos ved sterk trafikk (dersom sterk trafikk oppnås). Dersom Ryfast skal overleve økonomisk, må flere tusen kjøretøyer kjøre gjennom Ryfast pr. dag.

Kan bli et tilleggsproblem

Planen med to rundkjøringer vil kunne lage et tilleggsproblem for nettopp Ryfast-økonomien. Hvor grundig har vegvesenets planleggere tenkt over dette?