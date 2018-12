Harde pakker er ut – gaver av verdi inn

Men verden har endret seg fra jeg var liten. Den gangen hadde de fleste begrenset med leker, og vi satte mer pris på disse. Nå har barna overflod av leker.

Bruk-og-kast-samfunnet

Julegavene kommer altså på toppen av alt vi har fra før. Julen materialiserer bokstavelig talt bruk-og-kast-samfunnet. Det samfunnet vi ellers ønsker å komme til livs. Vi må gjenoppdage de gamle verdiene med julen. Vi må gi noe som virkelig betyr noe. Ikke kjøpe oss «fri» med billig plastikk, som hverken ungene eller voksne lenger setter pris på.

Gitt klimakrisen og problemer med avfall og plast bør vi tenke nytt i forhold til dagens «bruk og kast jul»!

Jeg er sikker på at vi kan gi mye bedre gaver i fremtiden, selv om de ikke er harde. Det er mye kjekkere å gi noe som blir satt pris på. Noen viktige spørsmål er. Vil mottaker like, ønske og ha bruk for gaven?

For noe år siden ble det «populært» å gi en geit i et u-land. Altså gi noe til en god sak. Det må vi selvsagt fortsette med. Men vi ønsker også å gi gaver direkte til hverandre. Noen ganger er det visst viktig at det er en «ren» byttehandel. Vi avtaler hvor mye gaven skal koste.

Jeg vil derfor slå et salg for at vi heller skal gi hverandre opplevelser og tjenester.

Hva om barnebarnet gir fem handleturer i nærbutikken til sin bestemor? En bestemor har alt. Samvær og samtaler med sine barn og barnebarn setter de mye høyere enn flere grytekluter. Hva med fem massasjer á en time til din kjære? Dette krever noe ekstra, men gir desto mer. Her er det bare kreativiteten som setter begrensninger.

Eller hva med en hyttetur, inkludert middag og oppvasken? Den gir trippel glede. En gleder seg til hytteturen, en gleder seg på hytteturen, og en gleder seg i ettertid ved å mimre, se på bilder og prate om det en opplevde. Vi skaper samhold og pleier vennskap.

I vår travle hverdag er tiden det mest dyrebare. Og gi av den viser at vi bryr oss. Men dersom en ikke har tid, vil ofte penger være et godt alternativ. Eller hva med konsert- og kinobilletter? Det er enklere og mer miljøvennlig.

Skal du kjøpe ting, velg heller gjenbruk. Men da er det en god ide å legge ved noe penger, slik at ingen stiller spørsmål med om «byttehandelen» var riktig. Absurd, men dette har sikkert vært et tema i de tusen hjem en og annen romjul.

Dyre forbrukslån

Vi hører også om dem som kjøper ting vi ikke har bruk for finansiert av dyre forbrukslån. Å heller gi kjekke opplevelser blir bedre for alle. Mer økonomisk fornuftig, en gave av verdi og miljøvennlig.

Harde pakker er ut! Gjør julen enda bedre og mer spennende med å gi gaver som virkelig gleder og har verdi!