Stavanger er nå nesten en smart by! Skolebudsjettene styrkes i Stavanger, og det er virkelig smart. Hvis noen er i tvil: Dette er Utdanningsforbundet fornøyd med! At opposisjonen ville styrket skolebudsjettene enda mer dersom de bestemte, viser at det heldigvis er bred enighet om at dette er nødvendig. Det kan gi oss skoler i Stavanger som fortsatt legger til rette for gode og lærerike dager for den enkelte elev. Kort sagt – kvalitet koster – kvalitet er smart.

Kvalitet og tidlig innsats i skolen er viktig, kvalitet og tidlig innsats i barnehagen er like viktig!

Politisk skille

Samtidig som vi gleder oss over styrkingen av skolen, må vi si oss forundret over manglende vilje til å styrke barnehagene. Her går det nå et politisk skille. Opposisjonspartiene har lagt inn økning i sitt alternative budsjettforslag for 2018, mens partiene som styrer i Stavanger vil kutte i barnehagebudsjettet.

Dette kuttet kommer i tillegg til pengene som «spares» ved nedlegging av kommunale barnehager i Stavanger! Dette er ikke smart og hvis noen er i tvil: Dette er Utdanningsforbundet sterkt imot!

Tidlig innsats

Er det virkelig mulig å tenke sparing i barnehagene når vi vet hvor viktig tidlig innsats er? Har vi råd til å vente med satsing på tidlig innsats til barna starter i skolen? Vi skulle virkelig ønske at våre styrende politikere forstod at kvalitet koster, også i barnehagen. Dette er barnas første møte med utdanningsløpet, og vi vet i dag at mønster for resten av dette løpet legges allerede i barnehageårene. Dette må også politikerne i byen vår ta inn over seg. Kvalitet og tidlig innsats i skolen er viktig, kvalitet og tidlig innsats i barnehagen er like viktig!

Kvalitet i barnehagen kan gis gjennom et mangfold av metoder og innfallsvinkler. Utdanningsforbundet støtter og fremmer muligheten til å velge ulike metodevalg for barnehagelærere. Barnehagelov, Rammeplan og Utviklingsplan for Stavangerbarnehagen gir heldigvis rom for stor variasjon i det pedagogiske arbeidet i den enkelte barnehage. Forskere, foreldre og ansatte i barnehagene er likevel enige om en ting, og det er at det virkelig smarte er å øke antallet barnehagelærere gjennom en bemanningsnorm. Den dagen det er tilstrekkelig ansatte slik at de har tid til hvert enkelt barn i barnehagen, vil det utgjøre et løft for kvaliteten i barnehagen.

50 prosent barnehagelærere

Vi ber om støtte til de ansatte i barnehagene slik at de kan utøve den kvaliteten de ønsker å gi barna. La det være mulig å ha søkelyset på barnas beste, både i grupper og enkeltvis når det er nødvendig. Gi de ansatte arbeidsforhold i barnehagene slik at de har gode nok rammer til omsorg, lek og pedagogiske opplegg for barna slik det står beskrevet i Rammeplanen. For å kunne gi denne kvaliteten, trenger vi å ha minimum 50 prosent barnehagelærere i våre barnehager.