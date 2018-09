Stavanger SV stemte mot bompakken

Det er sikkert en god del som leser dette som lurer på om dette er noe vi hiver oss på i den opphetede debatten for å få bonuspoeng. Nei, det er det ikke. Referatet fra bystyremøtet i mai i fjor vil vise at SV var ett av tre partier som gikk mot bompakken. Vi vurderte det som ble fremforhandlet nøye, og landet på at belastningen for vanlige folk blir for stor. Og miljøgevinsten for liten.

SV er det partiet i bystyret, fylkestinget og Stortinget som har kjempet lengst og hardest for bybane. Det var Hallgeir Langeland som foreslo det første gang, i 1993. Den rød-grønne regjeringen med SV i spissen i 2008 bidrog med åtte millioner i statsbudsjettet til planlegging av bybanen. Men bybaneprosjektet ble politisk torpedert for få år siden, med én stemmes overvekt i fylkestinget. Også siden i fjor, da bompakken ble vedtatt, er veldig mye endret. En av dem er at fylkestinget undergraver muligheten for konvertering til bybane.

Fikk ikke støtte

I juni vedtok flertallet i fylkestinget å gi sin tilslutning til en fortolkning av konverteringsvedtaket som sier at Bussveien ikke skal legge nye hinder i veien for en framtidig konvertering, men at eksisterende hinder ikke ryddes av banen. SV fremmet sammen med Venstre et forslag om at fylkestinget skulle holde fast vedtaket om at bussveien skal ha mulighet til å konvertere til bybane i traseen Stavanger – Sandnes. Det fikk ikke støtte fra de andre partiene.

Men også nasjonalt tilhører SV de partiene som vil redusere bombelastningen for folk flest. På Stortinget stemte SVs representanter for at 70 prosent av utgiftene skulle dekkes fra staten, mot 50 prosent som Høyre, Frp, Venstre, KrF og Sp stemte for. Det ville spart regionen for flere milliarder i bompenger.

Det er fullt mulig å få til en bedre og mer klimavennlig Bymiljøavtale, uten bompenger. Det vil Stavanger SV fortsette å kjempe for.

SV stemte også for hver eneste konsekvensutredning av bompengepakken. Fem av fem ganger sto vi sammen med Folkeaksjonen nei til mer bompenger for å finne ut hva dette vil ha å si for barnefamilier og andre uten store lommebøker.

Tydelig signal

I Stavanger bystyre har det siden i fjor blitt fremmet fem konsekvensutredninger. Noen har handlet om barnefamilier og sosiale forskjeller, noen har handlet om næringsliv og arbeidsplasser. SV har stemt for alle fem konsekvensutredninger. Frp har kun stemt for de to konsekvensutredningene som handlet om næringsliv og bedrifter. Det er et tydelig signal. Barnefamilier med dårlig råd og folk flest har Frp ikke ment vi bør konsekvensutrede for.

Jeg snakket med en mann i næringslivet for en stund siden. Han fortalte meg at han gleder seg til bompakken trer i kraft 1. oktober. Da får han nemlig bedre plass på veien og kommer seg lettere til og fra jobb, sa han. Og her er vi ved kjernen: De med god råd vil merke bompakken gjennom kortere kø, fordi de med lav lønn ikke har råd til å kjøre lenger. Barnefamilienes økonomi vil tynes, mens rike menn kjører store biler til jobb med matpakka si som passasjer.

Å ha samme konklusjon betyr ikke at vi har samme resonnement. Bompenger er en finansieringskilde som baserer seg på at folk skal kjøre bil. Det ønsker ikke Stavanger SV. Vi vil gjøre det lettere å velge sykkelen, at bussen går oftere og når den skal - og at det er lett å ta beina fatt. Og det er et godt prinsipp i Norge at vi finansierer velferd i fellesskap. Det samme burde gjelde infrastrukturen. Hvorfor skal vi gi store skattekutt til landets milliardærer, som Frp gjør i regjering, samtidig som barnefamilier får en stor bomregning?

Redusert med 22 prosent

Før vi begynner å sende bomregningen til folk flest, må det finnes gode alternativer å reise med. I Stockholm bygget de ut kollektivsystemet kraftig, slik at det ble et godt alternativ til bilen. Deretter måtte bilistene begynne å betale: Første halvår i 2006 gjorde Stockholm et forsøk med veiprising. Ved å differensiere taksten slik at det kostet mer i rushtida var målet og oppnå bedre miljø, redusert trafikk og et bedre opplevd bymiljø. Samtlige storbyer i Norge rammes av store køproblemer i rushtida. Trafikken står omtrent stille, og når bilene står i stampe, slipper de ut store mengder eksos. Resultatene fra Stockholm er positive! Fra våren 2005 til våren 2006 minsket biltrafikken i rushtida med hele 22 prosent!

Særlig de eldre

Det er også problematisk at drosjenæringen ikke regnes som en del av kollektivtilbudet, men blir pålagt bompenger. Det betyr dyrere drosjeregninger for de som er avhengige av å benytte drosje. Særlig mange eldre har stort behov for drosje i sin hverdag, men også skoleskyss og transport for menneske med redusert gangevne er viktig.

Det er et opprør i befolkningen på gang. Det mener SV at folkevalgte bør lytte til. Derfor står vi fast på det samme som vi sa i 2017: Stavanger SV sier fortsatt nei til bompakken.