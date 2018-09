Nå er et nytt skoleår godt i gang, og flere nervøse og spente foreldre har fulgt sine unge håpefulle inn i et klasserom for aller første gang. Overgangen fra barnehagen kan være stor både for store og små, og det tar tid å lære seg nye rutiner og tilegne seg ny informasjon.

Foreldre er en ressurs

Selv om informasjonsmengden rundt skolestart kan være stor og overveldende, føler likevel mange av oss at det er et tema som blir forsømt i Stavanger – nemlig søkelys på viktigheten av et godt hjem-skole-samarbeid. Foreldre er kanskje mer engasjerte i barnas skolehverdag nå enn før, og vi ønsker å bli sett på som en ressurs.

Barnas skolehverdag er nemlig et felles ansvar for både skolen og hjemmet, og det er omfattende forskning som viser at foreldrenes engasjement i barnas skolehverdag, er svært viktig for barnas trivsel og læring. Man ser at et godt hjem-skole-samarbeid, fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning.

Et godt hjem-skole-samarbeid vil gi alle barna våre et bedre læringsutbytte!

Et godt og jevnt hjem-skole-samarbeid gir foreldre tillit til skolen, og bidrar til et godt skolemiljø. Mens foreldre får mer informasjon om forhold knyttet til sitt barns læring, blir mer positive til skole og utdanning, og blir bedre kjent med læreren; får læreren selv bedre innsikt i barnets behov og fungering, og kan dermed bli i stand til bedre å støtte barnets læringsprosess.

Behov for kompetanseheving

Samtidig som forskningen viser hvor viktig samarbeidet er for barna, peker den også på behovet for kompetanseheving hos både foreldre og lærere. Manglende relasjonskompetanse hos lærere kan gjøre at det oppfattes som skremmende og stressende å ha kontakt med foreldre, særlig når barna viser utfordrende atferd. Her er det rektor og skoleeiers ansvar å sette pris på foreldresamarbeid og bygge nødvendig kompetanse i skolesystemet. Kompetanseheving må skje både for den enkelte ansatte, men også på gruppenivå gjennom kompetansedeling, diskusjoner og samarbeid.

Rektor er også en viktig rollemodell for de ansatte, og må ta ansvar for å sette søkelyset på foreldre som en ressurs og invitere til samarbeid både organisatorisk (FAU, driftsstyre osv.) og på klassenivå. Hvis foreldre ikke involveres i klassemiljøsaker og andre utfordringer, kan vi heller ikke bidra på en konstruktiv og positiv måte.

Domineres ofte av skolen

Hjem-skole-samarbeidet domineres ofte av skolen og er på skolens premisser. Skolen og skoleeier er den profesjonelle part, og har derfor ansvar for å legge til rette for et reelt og godt samarbeid for alle foreldre. I Stavangerskolen nevnes samarbeid i et informasjonshefte til foreldre som er tilgjengelig på hjemmesiden. Osloskolen har derimot utarbeidet en egen standard for hjem-skole samarbeid, hvor gjensidige forventninger tydelig beskrives.

Jeg ønsker et større søkelys på viktigheten av hjem-skole-samarbeid hos politikere, skoleeier og skoleledere i Stavanger. Målet må være å gjøre foreldre og lærere bevisste på hvor viktig et godt samarbeid er for hvert enkelt barn – men også for fellesskapet!