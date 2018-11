Abortdebatten har blusset opp igjen i Norge, i forbindelse med diskusjonen om endring i abortloven.

Den mest betente konflikten handler om abortlovens paragraf 2 tredje ledd bokstav c som åpner for abort etter uke tolv i svangerskapet når det er stor fare for sykdom hos fosteret. Abort er et svært følsomt tema, både personlig for mange, og politisk. Det er derfor ingen overraskelse at diskusjonen vekker et stort engasjement.

Grundig diskutert i 2013

Å endre abortlovens paragraf 2c er ikke Høyres politikk. Denne problemstillingen ble grundig diskutert av Høyres landsmøte i 2013, og et stort flertall stilte seg bak å opprettholde abortloven. Dette er et vedtak vi i Stavanger Høyre også i dag stiller oss 100 prosent bak.

En paragraf som henviser til egenskaper ved fosteret som grunnlag for abort, vil i ytterste konsekvens alltid være diskriminerende uansett hvordan man velger å formulere lovteksten. Skal man gjøre noe med de «diskriminerende» formuleringene så betyr det i realiteten at man avskaffer mulighet for abort på bakgrunn av fosterets egenskaper. Det kan i så fall resultere i en innstramning av dagens abortlov. Selv om man samtidig gjør kvinnens egen vurdering og sosiale situasjon viktigere, vil en slik endring fortsatt oppfattes som diskriminerende fordi vurderingen fremdeles ses i relasjon til egenskaper ved fosteret.

Det er uheldig at abortloven trekkes inn i forhandlinger om et mulig regjeringssamarbeid. For mange oppfattes dette som feil arena for en slik følsom og prinsipiell problemstilling. Abortspørsmålet er ikke rett frem og enkelt. Ny teknologi og kunnskap gjør imidlertid disse problemstillingene mer krevende. Vi er derfor nødt til å ha takhøyde i den politiske debatten i Norge til å ta disse diskusjonene fremover.

Kvinnen skal ha retten

Flere partier har bevisst forsøkt å desinformere for å mobilisere som om det var selve prinsippet om selvbestemt abort som ligger på forhandlingsbordet. Det er det selvsagt ikke. Men, desto viktigere er det at vi er tydelige i budskapet om at til syvende og sist er det kvinner selv som skal ha retten til å velge. Også de vanskelige valgene.